El asesor de Seguridad Nacional de Trump augura "una transición muy profesional" con Biden

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Robert O'Brien, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, ha asegurado que habrá "una transición muy profesional" y ha dado por hecho que Joe Biden ha ganado las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

"Miren, si se decide que la candidatura Biden-Harris es la vencedora, y evidentemente las cosas apuntan a ello, habrá una transición muy profesional por parte del Consejo de Seguridad Nacional", afirmó O'Brian en una intervención grabada el viernes en un foro sobre seguridad global del Soufan Center proyectada este lunes.

O'Brien ha destacado que el equipo de Biden "tiene gente muy profesional que asumirá estos cargos". "Muchos de ellos ya han estado aquí antes y han pasado mucho tiempo en la Casa Blanca con administraciones anteriores. La grandeza de Estados Unidos es que hemos pasado el testigo y hemos tenido transiciones pacíficas incluso en los momentos más conflictivos", ha argumentado.

En particular se ha referido a las elecciones que enfrentaron a George W. Bush con Al Gore, cuando "la transición no comenzó hasta mediados de diciembre". "Si no hay un segundo mandato de Trump (...) habrá una transición profesional. No cabe duda", ha remachado.

En ese sentido, ha destacado el "gran legado del presidente (Trump) cuando deje el cargo", en referencia a los acuerdos de paz suscritos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán.

La postura de O'Brien, considerado muy cercano a Trump, contrasta con la del propio presidente, quien sigue manteniendo que él fue el ganador de las elecciones del 3 de noviembre a pesar de que según las proyecciones Biden cuenta con los votos del Colegio Electoral necesarios para ser nombrado presidente. Trump asegura que ha habido fraude y denuncia la campaña de los medios de comunicación convencionales para apoyar a Biden.