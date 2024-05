Aumentan a 20 los muertos por el derrumbe de un edificio en construcción en Sudáfrica

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sudafricanas han cifrado este domingo en 20 los trabajadores fallecidos y 32 en paradero desconocido casi una semana después de que se derrumbara el edificio en construcción en el que estaban trabajando en la ciudad de George, en el sur del país.

En el momento del incidente, que tuvo lugar el lunes, había más de 80 empleados en el lugar, de los cuales 14 han sido rescatados y están actualmente hospitalizadas. Los servicios de emergencias llevan más de seis días realizando las operaciones de rescate, según ha informado el portal de noticias sudafricano News24.

El ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, ha explicado que los contratistas del edificio que se derrumbó no han proporcionado la información solicitada por las autoridades. No obstante, ha aseverado que "si la compañía no colabora, tendrán la ley y la legislación".

Cele, que ha visitado durante la jornada a los seres queridos de los desaparecidos, ha precisado que el balance de víctimas es estimado y no un número definitivo, al desconocer cuántas personas había en el lugar.