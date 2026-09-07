Aumentan a más de 1.350 los muertos en Nepal a causa de las inundaciones en la frontera con China

Daños materiales en Nuwakot a causa de las devastadoras inundaciones del 26 de agosto de 2026 en el norte de Nepal, en la frontera con China - Europa Press/Contacto/Chandra Bahadur Ale

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos en Nepal a causa de las devastadoras inundaciones registradas el 26 de agosto en una zona situada en la frontera con China (norte) ha aumentado a más de 1.350, según han confirmado este lunes las autoridades del país asiático, que mantienen en cerca de 5.000 el número de desaparecidos, entre ellos más de 580 extranjeros.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último boletín que hasta la fecha se han confirmado 1.355 fallecidos y ha cifrado en 4.996 el total de desaparecidos, incluidos 589 extranjeros, en medio de las labores de búsqueda en la zona.

Asimismo, ha resaltado que 6.672 personas han recibido atención médica tras resultar heridos en la catástrofe, mientras que 13.396 personas han sido rescatadas. En las labores de búsqueda y rescate siguen movilizados más de 21.400 agentes de la Policía, el Ejército y la Fuerza de Policía Armada.

A las cifras ofrecidas por Nepal se suman al menos 43 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, tal y como señalaron las autoridades del gigante asiático en su último balance, así como tres cadáveres recuperados en India.