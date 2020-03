Australia declara la "emergencia de bioseguridad humana" por el coronavirus y prohíbe viajes al extranjero

CANBERRA, 18 Mar. (DPA/EP) -

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha declarado este miércoles por primera vez en el país oceánico la "emergencia de bioseguridad humana" por la pandemia del nuevo coronavirus, que incluye la prohibición de viajes a otros países como medida de prevención.

En una rueda de prensa en Canberra, Morrison ha dicho que las recomendaciones de viajes han sido actualizadas al nivel más severo, que implica reclamar a los australianos que no viajar a otros países. "No viajen al extranjero. No vayan al extranjero", ha recalcado el 'premier'.

Morrison ha dicho que, como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, "la vida va a seguir cambiando". "Esto es un fenómeno del tipo que ocurre una vez cada 100 años", ha afirmado el jefe del Gobierno australiano.

"Estamos actualizando las prohibiciones de viaje a los australianos hasta el nivel cuatro, que implica el mundo entero. Es la primera vez que esto sucede en la historia de Australia", ha explicado, antes de señalar que se trata de una prohibición "por tiempo indefinido".

"El mayor riesgo que hemos tenido y los mayores incidentes con casos que hemos tenido han sido por australianos que regresan del extranjero", ha afirmado. El Gobierno australiano también ha prohibido todas las reuniones no esenciales de 100 personas o más en recintos cerrados con efecto inmediato, tras haber prohibido los encuentros con 500 personas o más en el exterior.

Morrison ha dicho que las escuelas seguirán cerradas y ha anunciado restricciones a las visitas a residencias de ancianos. Hasta la fecha, Australia ha contabilizado 565 casos de coronavirus y seis víctimas mortales.

El primer ministro ha pedido a los australianos que no acaparen productos en los supermercados en un momento en el que estos centros están recibiendo a clientes que hacen "compras por pánico" ante el temor a que el país se quedan sin suministros por el coronavirus.

"No es sensato. No ayuda y no ha sido una de las cosas más decepcionantes que he visto en el comportamiento australiano en respuesta a esta crisis", ha indicado. En el marco de las medidas por el coronavirus, el Gobierno ha decidido cancelar los actos del 25 de abril para la conmemoración anual por los militares australianos y neozelandeses caídos en la Segunda Guerra Mundial.