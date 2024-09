La Autoridad Palestina denuncia el "inhumano doble rasero" del Consejo de Seguridad ante Israel

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro y titular de Exteriores de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafá, ha denunciado este viernes el "inhumano doble rasero" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la "agresión israelí" contra el pueblo palestino y Oriente Próximo.

"Venimos a Naciones Unidas y sentimos una gran solidaridad con nuestro pueblo y su justa causa, pero nos vamos y las masacres israelíes no han cesado, y el Consejo de Seguridad aún no ha frenado la agresión israelí", ha lamentado durante su intervención recogida por la agencia de noticias WAFA.

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido este viernes a petición de Argelia, ha denunciado que la "intransigencia" del Ejecutivo israelí y la impunidad de la que goza gracias al "doble rasero" del organismo han dejado a sus "niños, mujeres, ancianos, hombres, médicos, periodistas, profesores y tripulaciones sin protección ni ayuda, como si no fueran seres humanos".

En esta línea, el político palestino ha apelado a los miembros del Consejo de Seguridad, denunciando su "tradicional" actuación de condena y "espera" de que Israel cumpla con las resoluciones: "¿Cuándo activarán sus herramientas aquí en el Consejo de Seguridad que obligan a Israel a cumplir, para mantener y conservar la paz y la seguridad internacionales? ¿Durante cuánto tiempo estará prohibido el Capítulo VII a Israel? ¿Están esperando una catástrofe mayor? ¿Están esperando una guerra más amplia? ¿O están esperando a que haya más civiles sin vida?".

Mustafá ha denunciado asimismo que el Consejo de Seguridad no haya "puesto freno" al Gobierno de Benjamin Netanyahu, a quien ha acusado de ver la guerra como "una estrategia política para mantenerse en el poder" de "maltratar" al pueblo indefenso" palestino y ahora de violar la soberanía de Líbano.

"¿Cómo no va a repetir Israel la escena hostil de Líbano mientras no se le castigue por sus crímenes en Palestina y no se le obligue a cumplir las exigencias de alto el fuego en Gaza, fin de la política de agresión y disuasión del terrorismo de los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén?", se ha preguntado.

El primer ministro ha pedido que Israel ponga fin a su "presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados en un plazo de 12 meses", en línea con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la resolución de la Asamblea General de la ONU que la apoya.

Además, ha insistido en la necesidad de un plan internacional que contemple las medidas "necesarias" para cambiar la realidad sobre el terreno, el reconocimiento del "Estado de Palestina" y su plena adhesión a la ONU.

También ha pedido a los miembros del Consejo de Seguridad que "se unan a la coalición internacional anunciada el jueves para poner fin a la ocupación y lograr la independencia del Estado de Palestina", en alusión a la iniciativa de Arabia Saudí para la aplicación de la solución de dos Estados, ante el rechazo de Israel a continuar la vía de las negociaciones.