Las autoridades colombianas incautan 7,6 toneladas de cocaína camufladas en el puerto de Cartagena

Archivo - Imagen de archivo de fardos de cocaína incautados en Colombia - ARMADA COLOMBIANA - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Colombia ha asestado "el mayor golpe al narcotráfico en los últimos diez años" en el puerto de la ciudad de Cartagena, tras incautar más de 7,6 toneladas de cocaína que se encontraban ocultas en un cargamento mediante la modalidad de mezcla con panela pulverizada, según ha informado la institución policial. El decomiso ha sido llevado a cabo por agentes de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) en el marco de la denominada 'Estrategia Esmeralda'.

El director de Antinarcóticos de la Policía Nacional colombiana, el brigadier general William Castaño Ramos, ha asegurado al periódico local 'El Tiempo' que el hallazgo se produjo gracias a los procedimientos de inteligencia y perfilamiento de carga, que detectaron irregularidades en la mercancía y llevaron a una inspección minuciosa del contenido. La principal dificultad del operativo radicó en que la droga no estaba escondida en paquetes, sino directamente mezclada con el producto alimenticio para intentar evadir los controles.

Castaño Ramos ha subrayado que este resultado "refleja el compromiso" de la institución y la efectividad de las estrategias frente a las nuevas modalidades de ocultamiento empleadas por las redes de tráfico internacional.

La Policía colombiana ha destacado que esta macrooperación representa una afectación superior a los 42.000 millones de pesos colombianos (algo más de 11,8 millones de euros) a las finanzas de las organizaciones criminales, impidiendo además que más de 19 millones de dosis de esta sustancia ilícita lleguen a los mercados internacionales. Tras el procedimiento, los elementos probatorios han sido remitidos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) para sus correspondientes análisis técnicos, si bien por el momento no ha trascendido el país de destino ni el grupo criminal responsable del envío, señala el citado periódico.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado a través de redes este "contundente resultado" y ha lanzado una dura advertencia a los cárteles de la droga: "Que les quede claro a los narcotraficantes: no importa cómo escondan la droga ni qué métodos utilicen para intentar engañar a nuestras autoridades. ¡Los vamos a encontrar y les vamos a golpear donde más les duele: en sus estructuras y en sus finanzas!". "¡En Colombia se acabó la complacencia con el narcotráfico!", ha aseverado el mandatario.