Las autoridades rusas amenazan a la madre de Navalni con enterrar el cadáver de su hijo en la misma cárcel

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han amenazado a Liudmila Navalnaya, la madre de Alexei Navalni, con enterrar el cadáver en el territorio de la misma cárcel en la que murió si se niega a celebrar un "funeral secreto", según ha anunciado Kira Yarmish, portavoz y colaboradora habitual del fallecido disidente ruso.

"Hace una hora, un investigador llamó a la madre de Alexei y le dio un ultimátum. O acepta un funeral secreto sin una despedida pública en un plazo de tres horas, o Alexei será enterrado en la colonia", ha indicado en la red social X.

An investigator called Alexey’s mother an hour ago and gave her an ultimatum. Either she agrees to a secret funeral without a public farewell within 3 hours, or Alexey will be buried in the colony. She refused to negotiate with the IC, as they are not authorised to decide how and…