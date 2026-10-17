El Ayuntamiento de Limoges arde por completo durante las protestas en Francia

Ayuntamiento de Limoges (Francia) - AYUNTAMIENTO DE LIMOGES

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede del Ayuntamiento de la ciudad francesa de Limoge ha quedado destruida por un incendio y la torre con campanario del inmueble, una construcción del siglo XVII, se ha derrumbado en un incendio que se produce en medio de la multitudinaria ola de protestas sociales que sacude todo el país.

"Hace unos minutos, se ha derrumbado el campanario del ayuntamiento", ha explicado un periodista de la televisión francesa BFMTV. "El fuego sigue propagándose rápidamente. Lamentablemente, no quedará mucho del ayuntamiento de Limoges esta noche".

El fuego habría sido provocado por un grupo de individuos durante los disturbios que estallaron al finalizar la manifestación convocada para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

El fuego se ha propagado por una de las dos alas del edificio hasta alcanzar el tejado, cuyas vigas finalmente han cedido por las llamas. Los bomberos trabajan para intentar evitar que las llamas consuman por completo el edificio, inaugurado 1883 e inspirado arquitectónicamente en el Ayuntamiento de París.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha confirmado que el incendio ha sido provocado durante los disturbios relacionados con las protestas.