Bangladesh notifica récord de contagios diarios y despliega militares para supervisar la cuarentena

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bangladesh ha notificado este miércoles la cifra más alta de contagios diarios desde que estalló la pandemia, con más de 8.800 casos de coronavirus, mientras el Gobierno ha anunciado que desplegará militares para supervisar la cuarentena estricta que arranca el 1 de julio.

Como medida para frenar el aumento de contagios que viene registrando el país asiático, las autoridades han impuesto una cuarentena en todo el territorio que durará una semana, prohibiendo la circulación terrestre, aérea y naval.

Además, todas las oficinas gubernamentales y empresas privadas permanecerán cerradas, a excepción de las fábricas textiles, según recoge 'The New Nation', y "nadie podrá salir de su casa, salvo en caso de emergencia" durante este periodo, y quien no cumpla las nuevas medidas, será sancionado.

El Gobierno de Bangladesh ha impulsado estas nuevas medidas después de que las últimas restricciones que impuso no se aplicaran en su totalidad por los ciudadanos, provocando la expansión de la variante delta y disparando la incidencia. En este contexto, se desplegará al Ejército para ayudar a las instituciones civiles a cumplir las nuevas disposiciones.

Las autoridades sanitarias han informado de 8.822 nuevos positivos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, con los que la cifra de acumulados supera los 913.000 casos, de los cuales 14.503 son víctimas mortales, 115 más que el martes.