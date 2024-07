Bardella reconoce que puede haber "ovejas negras" entre los candidatos de Agrupación Nacional

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Agrupación Nacional y aspirante a primer ministro en las elecciones legislativas francesas del domingo, Jordan Bardella, ha reconocido este miércoles que entre los candidatos de la formación puede haber "ovejas negras", respondiendo así a la polémica desatada después de que saliera a la luz en redes sociales la fotografía de una aspirante a diputada con una gorra militar nazi.

"Cuando hay ovejas negras no me tiembla la mano y por eso quise retirar la candidatura de personas de las que no tenía conocimiento. Hemos tenido que investir a 577 candidatos en menos de 48 horas, y en el 99,9 por ciento de los casos no hubo ningún problema", ha manifestado Bardella durante una entrevista para France Bleu.

Así, el presidente de Agrupación Nacional, que aspira a convertirse en el primer jefe de Gobierno ultraderechista democráticamente electo, ha dejado de lado la polémica por estos candidatos del partido y ha abogado por poner en valor precisamente la rápida respuesta de la formación. "Nunca he tolerao comentarios que considero contrarios a mis convicciones", ha dicho.

El partido de Marine Le Pen se ha enfrentado en las últimas semanas a varias polémicas tras conocerse declaraciones o situaciones comprometidas de algunos de sus candidatos. Es el caso de Ludvine Daoudi, hasta ahora candidata por la primera circunscripción de Calvados, de quien se ha publicado en redes sociales una imagen con una gorra de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de la Alemania nazi.

El delegado departamental de Agrupación Nacional en Calvados, Philippe Chapron, salió ya en la víspera al paso de la polémica para desmarcarse de Dauodi, a quien retiró como candidata. "Tan pronto como se difundió esta foto, retiramos inmediatamente la nominación de la candidata", aseguró un Chapron que, sin embargo, tildó la difusión de esta imagen como "una burda maniobra política destinada a perjudicar" al partido.