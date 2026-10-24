Bardella es reelegido presidente de la Agrupación Nacional de Le Pen

Archivo - El presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella (archivo) - Nicola Marfisi / Agf / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso del partido ultraderechista Agrupación Nacional celebrado este sábado en Orleáns ha reelegido a Jordan Bardella como presidente de la formación y apuntala así al 'número dos' de la líder del partido, Marine Le Pen, a unos meses de las elecciones presidenciales.

"¡Felicitaciones a los nuevos miembros de nuestro Consejo nacional, que forman el parlamento de nuestro partido! A seis meses de una cita electoral decisiva, la Agrupación Nacional está en orden de marcha, unido por una causa que las supera todas: ¡Francia!", ha proclamado Bardella en redes sociales tras su reelección.

Bardella ha pedido además la colaboración a los militantes de la formación "para llevar a Marine (Le Pen) al Elíseo". "Os necesitaré", ha apuntado.

Así, ha destacado que el partido ha "triplicado" el número de afiliados en los cuatro últimos años hasta los 160.000 y ha obtenido una mayor representación con los "70 alcaldes y 3.000 concejales municipales" elegidos en primavera.

Bardella se ha referido por otra parte a las acusaciones de escritos antisemitas que le atribuyen y que él niega. "Cada vez que un líder de la Agrupación Nacional ha sido injustamente atacado por nuestros detractores, el movimiento ha demostrado una unidad admirable y una solidaridad combativa. Esta unidad será la piedra angular de nuestra victoria", ha destacado.

Al tiempo, ha cagado contra los "oponentes políticos que legitiman la violencia" e "incitan a los disturbios", en referencia a La Francia Insumisa.

El congreso del partido, principal formación de la oposición al Gobierno del presidente Emmanuel Macron, ha provocado una contramanifestación de unas 13.000 personas, según la prefectura; 26.000 según los convocantes, entre ellos sindicatos, asociaciones y organizaciones políticas. Las autoridades habían previsto hasta 30.000 participantes en la protesta, que ha transcurrido pacíficamente.