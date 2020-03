Bélgica eleva a 122 las muertes por coronavirus tras sumar 34 en un día

BRUSELAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bélgica ha elevado a 122 el número total de fallecidos con coronavirus tras sumar 34 muertes en las últimas 24 horas, según el último balance hecho público este martes por el Servicio de Salud Pública, que cifra en 4.269 casos de contagio diagnosticados en el país desde el inicio de la pandemia.

Desde el lunes, los servicios hospitalarios belgas han detectado 526 nuevos casos de coronavirus, una cifra que las autoridades insisten que no representa la cifra real de casos porque no se realizan pruebas a pacientes que no hayan sido hospitalizados con síntomas graves.

El incremento de muertes en la última jornada se produce después de que los expertos apuntaran el lunes que la pandemia no alcanzará la cima de positivos hasta dentro de una semana, por lo que el Servicio de Salud Pública insiste en la necesidad de mantener las medidas estrictas de confinamiento.

"Las reglas de base son sencillas y son las que funcionan: Quédense lo máximo posible en casa", ha pedido el portavoz del Centro de Crisis, Benoît Ramacker, tras tachar de "incomprensible" e "irresponsable" el comportamiento de quienes se saltan el confinamiento y actúan como si disfrutaran de "vacaciones alternativas".

"El virus, al igual que otros como el VIH o el ébola, crea estigmatización y angustia, pero no afecta a una comunidad en particular, por ello la respuesta ha de ser solidaria", ha añadido el virólogo y experto del servicio de salud belga, Emmanuel André, para apelar a la responsabilidad colectiva.

De los 4.269 pacientes con coronavirus registrados en Bélgica desde el pasado 14 marzo, un total de 1.859 se encuentran hospitalizados, 381 de ellos en cuidados intensivos, incluidos 242 que necesitan respiración asistida.