Bernie Sanders competirá por la candidatura demócrata en las presidenciales de 2020

Actualizado 19/02/2019 13:37:16 CET

Asegura que defenderá sus ideas progresistas frente al "xenófobo", "homófobo" y "racista" Trump

WASHINGTON, 19 (EUROPA PRESS)

El senador Bernie Sanders ha anunciado este martes que se presentará al proceso electoral interno del Partido Demócrata para ser elegido candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2020, tras haber sido derrotado en su intento anterior por la ex secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton.

"Quería que el pueblo de Vermont fuera el primero en saberlo", ha dicho Sanders, en una entrevista concedida a la Radio Pública de Vermont (VPR), el estado por el que es senador.

"Lo que prometo hacer, cuando vaya por todo el país, es llevar los valores de los que todos nosotros en Vermont estamos orgullosos, la confianza en la justicia, la comunidad, la política de base, las reuniones municipales. Eso es lo que voy a llevar por todo el país", ha afirmado el senador.

Sanders ha dicho que se presenta para enfrentarse al presidente estadounidense, Donald Trump, y para hacer realidad algunas de sus ideas progresistas, como una cobertura sanitaria universal, el aumento a quince dólares del salario mínimo y la reducción de la deuda de los estudiantes, propuestas que ya defendió en la campaña de 2016.

"Creo que el actual inquilino de la Casa Blanca es una vergüenza para nuestro país", ha afirmado. "Creo que es un mentiroso patólogico. También creo que es un racista, un sexista, un homófobo, un xenófobo y alguien que está tratando de ganar puntos fácilmente intentando señalar a las minorías, a menudo a los inmigrantes indocumentados", ha asegurado.

Sanders ha dicho que su campaña confía en contar con un millón de personas para liderar un "movimiento de base de personas preparadas para levantarse y luchar". El senador demócrata ha admitido que va a encontrar una campaña "muy diferente" a la de 2016, cuando él fue el único que desafió a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton con victorias en 23 elecciones primarias y caucus.

En esta ocasión, en el campo demócrata ya hay una docena de candidatos que han anunciado que se presentarán o que ha mostrado su disposición a hacerlo. Entre los contendientes figuran los senadores Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar y Elizabeth Warren.

PIDE NO MEDIR A LOS CANDIDATOS POR SU GÉNERO, EDAD O COLOR DE PIEL

Preguntado sobre la preocupación de quienes piensan que ya no es el que mejor presenta "la cara del nuevo Partido Demócrata", Sanders, de 77 años de edad, ha dicho que hay que fijarse en los candidatos y no en su apariencia o edad.

"Tenemos que mirar a los candidatos no por el color de su piel, no por su orientación sexual o su género ni tampoco por su edad", ha respondido. "Creo que tenemos que intentar avanzar hacia una sociedad no discriminatoria que mire a las personas basándose en sus capacidades y en lo que defienden", ha explicado, antes de destacar su estado de salud y su "nivel de energía".

Su campaña para las presidenciales de 2016 se ha visto empañada en las últimas semanas por acusaciones de sexismo y de acoso sexual contra algunos de sus trabajadores. Sanders ha dicho que ahora su equipo va a reforzar la formación contra el acoso sexual de sus empleados.

"Vamos a proporcionar mucha más educación y formación a todos nuestros empleados y tenemos a bordo de esta campaña un equipo muy, muy experimentado de gente que hace exactamente eso, trabajar contra el acoso sexual y la discriminación", ha asegurado.

Sanders está en la actualidad cumpliendo su tercer mandato como senador por Vermont tras haber sido congresista en la Cámara de Representantes y alcalde de Burlington.

Sanders se presentó como candidato a la nominación del Partido Demócrata para las presidenciales de 2016 pero fue derrotado por la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que luego perdió los comicios frente al candidato republicano, el magnate Donald Trump.