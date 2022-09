Biden rescinde la designación de Afganistán como aliado estratégico no perteneciente a la OTAN

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados, Joe Biden, ha rescindido este viernes la designación de Afganistán como socio estratégico no perteneciente a la OTAN.

"Por la presente pongo fin a la designación de Afganistán como Aliado Principal no perteneciente a la OTAN de Estados Unidos a los efectos de la Ley de Control de la Exportación de Armas", ha detallado el mandatario estadounidense en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

De esta manera, Afganistán ha dejado de formar parte del grupo de países no pertenecientes a la Alianza Atlántica y que Estados Unidos considera aliados importantes, como lo son Australia, Corea del Sur, Israel, Japón o Colombia. Se unió en 2012 tras la designación del expresidente Barack Obama.

Esta designación no incluye un pacto de defensa bilateral con Estados Unidos, aunque brinda una variedad de ventajas militares y financieras que de otra forma no podrían ser obtenidas por países que no pertenecen a la OTAN.

Después de que la Administración Biden anunciase la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán tras más de 20 años de operación militar, los talibán tomaron Kabul el pasado 15 de agosto de 2021 sin ningún tipo de resistencia. El actual Gobierno afgano no ha sido reconocido oficialmente aún por ningún Estado.