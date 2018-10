Birmania y Bangladesh se reunirán el martes para hablar de los rohingya en 'tierra de nadie'

Publicado 19/02/2018 13:22:25 CET

DACCA, 19 Feb. (Reuters/EP) -

Birmania y Bangladesh han acordado reunirse el martes para hablar de los rohingya que se encuentran en 'tierra de nadie', como parte de las negociaciones para repatriar a los miembros de esta minoría étnica de fe musulmana que habita en el estado birmano de Rajine, según han avanzado las autoridades bangladeshíes.

El comisario de Socorro y Repatriación de Refugiados de Bangladesh, Mohamad Abul Kalam, ha contado a Reuters que la reunión se ha fijado para el martes en la llamada "línea cero", una zona que se encuentra en el límite entre ambos países. Sin embargo, representantes birmanos han indicado que no tienen constancia de que haya un encuentro previsto.

"Se trata de devolverles a Birmania", ha dicho Kalam, señalando que, en concreto, se ocuparán de la situación de los 6.500 rohingyas que están atrapados en esta zona fronteriza considerada 'tierra de nadie'. "Están en la línea cero", ha indicado.

Por su parte, Carolina Gluck, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Cox Bazar (Bangladesh), ha expresado su preocupación por que en realidad se trate de repatriaciones forzosas. "La gente que ha huido de la violencia y de la discriminación en Birmania no debería ser obligada a volver", ha advertido.

Interrogado a este respecto, el funcionario bangladeshí ha aclarado que no hay ninguna 'hoja de ruta' para la repatriación de los refugiados rohingya. Según él, todas las devoluciones serán voluntarias. "No podemos enviarlos de manera forzada", ha recalcado.

Cerca de 700.000 ronhingya han huido a Bangladesh desde el pasado 25 de agosto, cuando las fuerzas birmanas pusieron en marcha una campaña militar contra esta minoría musulmana del estado de Rajine en respuesta a un ataque se insurgentes rohingya contra militares y policía.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha advertido de que podría tratarse de una "limpieza étnica", algo que el Gobierno dirigido en la sombra por la premio Nobel de la Paz Aung Sang Suu Kyi ha negado.

Los dos países llegaron el año pasado a un acuerdo para comenzar a repatriar a los rohingya a Rajine. Sin embargo, se ha suspendido porque el Gobierno birmano quiere seleccionar a los repatriados mediante un sistema de "verificación nacional".

Según las condiciones establecidas por Birmania, quienes vuelvan no lo harán a sus antiguas casas --en el caso de que sigan en pie--, sino que estarán temporalmente en unos campamentos construidos 'ex profeso' que, de acuerdo con las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, no cumplen los estándares mínimos de habitabilidad.

La comunidad internacional pretende aprovechar la actual crisis para forzar al Estado birmano a reconocer la condición de ciudadanos a los rohingyas, a quienes se la niega porque argumenta que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.