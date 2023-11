Blinken defiende la "campaña de Israel contra Hamás" pero insta a "hacer más" para proteger a los palestinos

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, junto al primer ministro de Isarel, Benjamin Netanyahu, en una visita al país. - Europa Press/Contacto/Amos Ben Gershom/Israel Gpo

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha respaldado este viernes la "campaña de Israel contra Hamás" dado que tiene el "derecho y la obligación" de defenderse ante ataques como los perpetrados el 7 de octubre por el grupo armado palestino, pero ha instado a "hacer más" para proteger a los civiles palestinos.

Blinken, que se encuentra de gira por varios países de Oriente Próximo, ha recalcado desde la ciudad de Tel Aviv que algunos de estos Estados, "socios de Estados Unidos" en la región, tienen un "papel fundamental que desempeñar" para evitar que el conflicto se expanda.

Así se ha pronunciado durante una rueda de prensa tras su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se enmarca en su tercera visita a Israel desde la ofensiva de Hamás. "Hemos dejado claro que la campaña de Israel contra Hamás es importante (...) porque no hacerlo favorece a Hamás y otros grupos terroristas", ha dicho, no sin antes afirmar que, no obstante, "no habrá socios para la paz si son consumidos por una catástrofe humanitaria".

Blinken ha dicho haber visto imágenes de "niños palestinos siendo sacados de los escombros de los edificios" y ha aseverado que "es como ver a sus propios hijos", al tiempo que ha acusado a Hamás de utilizarlos como "escudos humanos". "El presidente (Joe) Biden ha subrayado constantemente la necesidad de que Israel opere de acuerdo al Derecho Internacional", ha continuado antes de referirse también al aumento de la violencia en Cisjordania, donde "se debe detener la incitación y la violencia extremista contra los palestinos y los perpetradores deben rendir cuentas".

"Necesitamos aumentar sustancial e inmediatamente el flujo sostenido de asistencia humanitaria, entrar en Gaza y sacar a los ciudadanos estadounidenses y a otros ciudadanos extranjeros" que se encuentra atrapados en la zona, ha puntualizado antes de incidir en que hasta ahora más de un centenar de camiones con ayuda han cruzado la frontera desde Egipto a través del paso de Rafá.

"He hablado con los líderes israelíes sobre las medidas que se pueden tomar para aumentar la entrega sostenida de alimentos, agua, medicinas, combustible y otras necesidades esenciales, al mismo tiempo que se implementan medidas para evitar el desvío de estas ayudas a Hamás y otros grupos terroristas. Hemos identificado mecanismos para permitir que el combustible llegue a los hospitales en el sur", ha aseverado antes de afirmar que Israel ha planteado "preocupaciones legítimas sobre la posibilidad de que el combustible acabe en manos indeseadas".

SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

Blinken ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de lograr una solución de dos Estados para resolver el conflicto palestino-israelí al considerar que esta será la "única garantía para un Israel judío, democrático y seguro", además del "garante para que los palestinos ejerzan su derecho a vivir en un Estado propio".

"Esto permitirá disfrutar de medidas de seguridad, libertad, igualdad de oportunidades y dignidad. Es la única manera de poner fin a un ciclo de violencia de una vez por todas, y es precisamente ahora, en los momentos más oscuros, cuando más tenemos que luchar; no después de la guerra, sino hoy", ha sostenido.

De esta forma, ha abogado por "forjar un futuro diferente, un futuro muy diferente para israelíes y palestinos por igual" y ha instado a que "de esta tragedia surja un mañana mejor para ambos pueblos y para la región".

"Hay una serie de medidas importantes que podemos y debemos tomar ahora para ayudar a que eso sea posible. En primer lugar, debemos seguir impidiendo la escalada de este conflicto y su propagación a otras zonas. (...) También continuaremos respondiendo a los ataques contra nuestro personal en Siria e Irak, que está desplegado para evitar el resurgimiento de Estado Islámico", ha añadido.

Además, ha vuelto a recalcar el apoyo de Estados Unidos a Israel, lo que incluye "asistencia adicional (...) para cubrir la defensa del país" tras la "brutalidad de la matanza de inocentes por parte de Hamás". "Ese día también fueron asesinados estadounidenses y más de 200 extranjeros de 35 países", ha recalcado antes de matizar que los esfuerzos de Washington se concentran en garantizar la liberación segura de los rehenes" secuestrados por Hamás durante los ataques.

Previamente, Blinken ha mantenido un encuentro además con el presidente israelí, Isaac Herzog, al que ha trasladado el "firme apoyo" de las autoridades estadounidenses. "Israel tiene el derecho a asegurarse de que lo que pasó el 7 de octubre no vuelva a suceder", ha afirmado durante su reunión.

"Cómo Israel se defienda importa, y es muy importante que en lo referente a la protección de los civiles que se han visto golpeados por el fuego cruzado entre las partes sean protegidos y reciban la asistencia que tanto necesitan desesperadamente", ha manifestado antes de declarar que estos civiles "no fueron responsables de manera alguna en lo que sucedió el 7 de octubre".

Herzog, por su parte, ha dado las gracias a Blinken y ha expresado que "piensa a cada momento en los rehenes", para los que pide una liberación inmediata. El presidente ha defendido que Israel "respeta el Derecho Internacional" y ha explicado que el Gobierno ha enviado "seis millones de mensajes de texto a los ciudadanos de Gaza para avisarles de los ataques con antelación, incluso en el campamento de Yabalia", donde Israel dice haber matado a medio centenar de "terroristas", mientras las autoridades de la Franja hablan de cientos de muertos y heridos.