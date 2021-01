Bolivia comienza a administrar la vacuna rusa contra la COVID-19 al personal sanitario

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bolivia ha comenzado este viernes a administrar la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V, desarrollada por Rusia, al personal sanitario de la nación andina.

A la ceremonia, desarrollada en el Hospital Japonés --en el departamento de Santa Cruz--, ha asistido el presidente de Bolivia, Luis Arce.

"Hay luz al final del túnel por fin, esta es una solución estructural, ya no es un paliativo ni un defensivo, ya no es un aguante, ya no es una resistencia, ahora ya estamos empezando la etapa de solucionar estructuralmente el problema", ha señalado Arce.

La primera en recibir la inyección ha sido Sandra Ríos, licenciada en Enfermería, que trabaja en terapia intensiva y tiene 16 años de experiencia en el servicio de la salud, según ha recogido el diario 'La Razón'.

"Estoy emocionada, lo hemos logrado", ha expresado al recibir por parte de Arce el carné que acredita que recibió la primera de las dos dosis que requiere el fármaco.

Bolivia recibió el jueves el primer lote de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V y se prevé que, hasta mayo y de manera progresiva, lleguen al país latinoamericano las 5,2 millones que ha adquirido el Gobierno. Santa Cruz, el departamento más golpeado por la pandemia en la nación andina, ha recibido 4.400 dosis, que le permitirán vacunar a 2.200 personas.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias bolivianas han contabilizado más de 210.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas más de 10.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.