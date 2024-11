Bolsonaro cree que el triunfo de Trump le aupará en Brasil ante la "preocupación" por un ascenso de la izquierda

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro continúa convencido de que podrá presentarse a las elecciones de 2026 y cree que el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca puede ayudarle a él también a volver debido a la "preocupación" que existe en Washington de que la izquierda brasileña "pinte de rojo" la región.

Bolsonaro ha asegurado que siendo presidente ya trasladó a Trump los "problemas" a los que se enfrentaría Brasil en caso de que la izquierda volviese al poder. "Una vez de vuelta, toda Sudamérica quedaría pintada de roja, él tiene esa preocupación", ha dicho en una entrevista para el portal de noticias Metrópoles.

"Creo que él tiene un interés enorme en Brasil por su tamaño, por sus riquezas, por lo que representa nuestro pueblo, por ser un país que realmente puede, por ejemplo, desequilibrar positivamente hacia la democracia y la libertad en toda Sudamérica. Va a invertir en Brasil", ha incidido.

Una "inversión", ha explicado, en términos de "hacer valer los valores" del pueblo estadounidense que, según Bolsonaro, "son muy semejantes" a los de Brasil. "Que, a través de la libertad de expresión, podamos aquí soñar y no hundirnos todavía más en la dictadura que se avecina", ha valorado.

A pesar de que Trump ha vuelto a cuestionar las sentencias que le han inhabilitado para participar en futuros procesos electorales hasta dentro de ocho años, confía en que finalmente los mismos órganos judiciales reviertan esta situación, como ya hicieron en otras ocasiones.

"Soy candidato hasta mi muerte política", ha enfatizado un Bolsonaro que ha asegurado estar siendo víctima de una "persecución" por aquellos que saben que saldría ganador de presentarse a las elecciones de 2026.

"No tienen argumentos para sacarme de la política, sino es mediante la fuerza y la arbitrariedad. ¿De qué se me acusa? ¿Qué hice mal? Y si soy tan malo, que me dejen presentarme para perder. Así de sencillo ¿O tienen miedo de mi candidatura?", se ha preguntado el expresidente brasileño.

Bolsonaro también ha deslizado que el proceso que inició la Justicia brasileña contra Elon Musk y la red social X responda a ese interés oculto por expulsarle de la arena política. "No quiero decir que sea una coincidencia", ha sugerido, apuntando hacia el juez Alexandre de Moraes. "Ya me perjudicó en 2022", ha dicho.

"Ha hecho muchas cosas que sólo me perjudicaban a mí", ha protestado. A su vez, ha calificado de "humillación" que en Brasil la red social X tuviera que ser cerrada. En ese sentido, ha celebrado la sintonía de Trump con Elon Musk, a quien ha definido como un "amante de la libertad".

Bolsonaro fue inhabilitado por abuso de poder político y económico, así como por uso indebido de medios estatales con fines electoralistas y para difundir mentiras y acusaciones infundadas sobre la fiabilidad del proceso electoral brasileño. En paralelo, está siendo investigado por su papel en los ataques del 8 de enero.