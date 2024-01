Boric pide un informe sobre la situación en las cárceles de Chile para evitar crisis como la de Ecuador

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este lunes que ha pedido al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, un informe detallado sobre la situación de las cárceles en el país con el fin de evitar una crisis como la que ha sacudido Ecuador, que se encuentra en estado de emergencia ante la espiral de violencia.

"En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito. Donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso", ha sostenido el mandatario durante un acto sobre el programa de reinserción social juvenil en las regiones del norte del país, según ha recogido el portal de noticias chileno Cooperativa.

Pese a recalcar que "Chile no es Ecuador", Boric ha advertido de que no están "exentos del riesgo" aunque en el país las prisiones no estén en manos de los criminales. "Por tanto, tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar", ha agregado.

En este sentido, el mandatario ha indicado que quiere "tener la certeza de que lo que hemos visto en otros países de América Latina no nos vaya a suceder en Chile". Por ello, ha destacado una visión a largo plazo para "cortar la cadena de pobreza y delito" a través de la educación y no buscando soluciones "solamente con más palos".

Estas declaraciones tienen lugar días después de que el Gobierno de Ecuador instaurara un estado de excepción tras la fuga de prisión del jefe de Los Choneros, José Adolfo Macías, alias 'Fito', que desencadenó el caso en un país que desde hace años padece un aumento sin precedentes de la inseguridad por la actividad de los grupos armados.

La espiral de violencia, que se ha traducido en niveles de homicidios sin precedentes históricos, llevó al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a declarar bajo decreto que el país vive un "conflicto armado interno". Esta declaración evidenció hasta qué punto los grupos criminales han extendido su poder y su presencia, palpable tanto en el sistema penitenciario como en las calles de algunas ciudades.

Ecuador es un país clave en la ruta del narcotráfico en Estados Unidos y en los últimos años los grupos locales han estrechado lazos con cárteles de países como México y Colombia, sin que las fuerzas de seguridad ecuatorianas hayan logrado encontrar la fórmula de contener su constante expansión.