Boris Johson asegura que dirá a la UE que una prórroga del Brexit "no es la solución"

Publicado 19/10/2019 21:07:44 CET

Boris Johnson - -/House Of Commons/dpa

LONDRES, 19 Oct. (Reuters/EP) -

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha remitido este sábado una carta a los diputados del Parlamento británico en la que explica que dirá a la UE que una nueva prórroga del Brexit "no es la solución" y en la que advierte de que puede que la UE no acepte ese aplazamiento.

"No voy a negociar un aplazamiento con al Unión Europea", explica en la carta, recogida por Sky News. "Le voy a decir a la UE lo que le he dicho a los británicos los 88 días que llevo como primer ministro: una nueva prórroga no es la solución", ha apuntado.

"Es bastante posible que nuestros amigos de la Unión Europea rechacen la petición del Parlamento para una nueva prórroga o que no tomen una decisión rápidamente", ha añadido.

La UE ha manifestado su disposición a otra prórroga, que debería ser pactada por unanimidad por los Veintisiete, pero las capitales han dejado claro que si aceptan retrasar de nuevo el Brexit debe ser por razones claras y justificadas, por ejemplo para un cambio político drástico, es decir, por la convocatoria de nuevas elecciones o de un segundo referéndum.