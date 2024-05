Mapa de la Franja de Gaza - MAPA DE LA FRANJA DE GAZA

Avisa de que "antes o después" la Justicia internacional se pronunciará sobre ofensiva israelí en Gaza



BRUSELAS, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha criticado este martes la invasión terrestre de Rafá iniciada por el Ejército israelí pese a los avisos de la comunidad internacional, asegurando que "antes o después" la Justicia internacional se pronunciará sobre la ofensiva contra la Franja de Gaza.

En declaraciones antes de la reunión de responsables de Cooperación europeos en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha tachado de "noticia triste" que no se haya alcanzando un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, lamentando que Israel haya seguido con sus planes de invadir Rafá. "Hamás aceptó, Israel lo rechazó y la ofensiva terrestre ha empezado pese a las peticiones de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la Unión Europea, a Benjamin Netanyahu para que no ataque Rafá", ha señalado.

En este sentido, ha anticipado que la ofensiva israelí dejará "muchas muertes civiles", dado que "no hay zonas seguras en Gaza". Así, ha alertado de que la situación es "muy preocupante" y de que continuar la guerra en el enclave fronterizo con Egipto "provocará una crisis humanitaria incluso mayor" a la ya existente en la Franja.

Este martes, Israel ha anunciado la toma de la parte palestina del paso de Rafá, que conecta la Franja de Gaza con Egipto y que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, tras semanas amenazando con una posible ofensiva militar contra la ciudad, que acoge a cerca de 1,4 millones de palestinos.

El Alto Representante no ha querido adelantar cuál será la respuesta de la UE ante la invasión de Rafá, asegurando que la dimensión política de esta crisis será examinada por los ministros de Exteriores de los 27 en su próxima reunión a finales de mayo.

Sobre si volverá a poner sobre la mesa la petición de España e Irlanda para revisar el acuerdo de asociación con Israel, ha explicado que es una cuestión en la que sigue trabajando aunque ha lamentado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no haya respondido por el momento la misiva de ambos Estados miembros, ya que para tomar medidas en materia comercial se necesita de la opinión del Ejecutivo europeo.

RESPUESTA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL "ANTES O DESPUÉS"

Por todo ello, Borrell ha avisado de que la ofensiva israelí en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre acabará en la mesa de la Justicia internacional. "Ciertamente lo que pasa en Gaza antes o después el Tribunal Penal Internacional tendrá que decir algo", ha apuntado.

En este punto, el responsable de Exteriores de la UE ha condenado los ataques e intimidaciones de Israel contra el Tribunal Penal Internacional, asegurando que son "totalmente rechazables". "Cuando la corte emitió la orden de detención contra Vladimir Putin, aplaudimos. Asi que o respetamos la corte o no. Esto tiene que ser así en todas ocasiones y en todos los casos", ha reflexionado, después de las autoridades israelíes hayan avisado de que no aceptarán la autoridad del Tribunal Penal Internacional y de que Estados Unidos se oponga a una investigación contra Tel Aviv por sus acciones en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza.

NO HAY BASE PARA NO FINANCIAR A UNRWA

Respecto a retomar la financiación para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Borrell ha señalado que espera que la UE asigne los fondos prometidos que estaban pendientes de los informes independientes sobre los posibles vínculos de trabajadores de la agencia con Hamás, una vez estos análisis han desechado las acusaciones vertidas por Israel.

"No veo ninguna razón para no retomar otra vez los pagos totales a la UNRWA. La idea de cortar los fondos no tiene base, el informe es claro por lo que los Estados miembros han retomado los pagos", ha apuntado, señalando que la UE en su conjunto debe dar el paso.