Brasil tacha de "inaceptable intento de injerencia" las dudas de Milei sobre su sistema electoral

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal (PL) de Brasil., celebrada en Sao Paulo. - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Brasil ha condenado de forma tajante las recientes declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, calificándolas de "inaceptable intento de injerencia externa" en su proceso democrático, después de que el mandatario argentino pusiera en duda la limpieza del sistema de voto electrónico brasileño a escasos días de la celebración de elecciones en el país.

El choque diplomático se ha desencadenado a raíz de un mensaje publicado por Milei en sus redes sociales en el que ha tildado de "progre machirulo" al presidente saliente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva por unas declaraciones del mandatario brasileño acerca de la reciente reducción de la semana laboral en este país. "No podemos seguir con un régimen laboral en el que las personas trabajan seis días y descansan solo uno. Y, en el caso de las mujeres, el día que se quedan en casa es, en realidad, el día que más trabajan, porque tienen que limpiar la casa de toda la semana", dijo Lula.

Tras esto, el jefe del Estado argentino lanzó una advertencia sobre los inminentes comicios brasileños del próximo 25 de octubre: "Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón".

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha emitido un comunicado denunciando que estas "ofensas", dirigidas directamente contra el Poder Judicial y el sistema de votación, suponen una "manifestación antidemocrática" que resulta "desequilibrada y no se condice con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo".

La diplomacia brasileña ha reprochado a Milei que sus palabras no hacen más que "reiterar mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años", en una clara alusión a los sectores afines al expresidente Jair Bolsonaro.

Frente a las acusaciones, el Ejecutivo brasileño ha salido en defensa de su sistema de voto electrónico, subrayando que "ha demostrado ser seguro y nunca registró irregularidades", un hecho que, según recalca el Ministerio, ya ha sido ratificado por los observadores electorales internacionales desplegados durante la primera vuelta.

"La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25", concluye el texto gubernamental.