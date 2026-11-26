Archivo - Trabajadores sanitarios en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país africano (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han anunciado este jueves que el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste del país ha superado las barreras de los 12.000 casos y los 5.900 muertos, con una progresión de convertirse en el mayor brote del virus registrado en la historia a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín epidemiológico que hasta la fecha se han confirmado 12.021 contagios y 5.904 muertos, datos que reflejan 66 casos y 37 muertos durante el último día. La tasa de letalidad se sitúa así en el 49,1%.

El organismo ha especificado además que 1.092 personas se encuentran ingresadas o en aislamiento a causa del virus --de la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado--, mientras que 3.332 se han recuperado y han recibido el alta. La tasa de seguimiento de los contactos es del 85,1%.

Por otra parte, el número de provincias afectadas se mantiene en ocho --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte y Ubangi Sur--, con la primera aún siendo el epicentro del brote, dado que acumula el 67,7% de los casos, una cifra a la baja durante las últimas semanas gracias al éxito de las labores de contención, pero también reflejo de la expansión a otros puntos del país.

La respuesta sanitaria está haciendo frente a diversos problemas, entre ellos la falta de financiación y el conflicto en el este del país --que dificulta el acceso y provoca constantes movimientos de población--, entre llamamientos de diversas organizaciones y organismos internacionales para reforzar las labores para poder controlar el virus.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).