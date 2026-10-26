Bruselas felicita a la Lista de Estudiantes por su victoria y se ofrece para avanzar en reformas democráticas en Serbia

Activistas que apoyan a la lista electoral opositora "Lista Estudiantil" celebran su victoria en las elecciones parlamentarias serbias de 2026. - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los principales dirigentes de la Unión Europea (UE), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han felicitado a la Lista de Estudiantes por su victoria en las elecciones legislativas anticipadas celebradas en Serbia, destacando la alta participación ciudadana en los comicios.

A través de un mensaje conjunto difundido en redes sociales, ambos mandatarios europeos han señalado que "el pueblo de Serbia ha acudido en masa a las urnas para dar forma al futuro de su país". Asimismo, han reiterado la disposición de la UE para "apoyar las reformas en el Estado de derecho, la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción y la solidez de las instituciones democráticas", con el objetivo de trabajar de manera conjunta para "avanzar en el futuro de Serbia en la Unión Europea".

En esta línea, la comisaria europea de Ampliación, la eslovena Marta Kos, ha querido hacer lo propio y felicitar a la Lista de Estudiantes por los resultados y a su "querida Serbia" por acudir a las urnas en cifras "sin precedentes" después de "casi dos años de protestas en favor de la democracia, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción".

"Estos son precisamente los valores que constituyen el núcleo de nuestra Unión Europea", ha manifestado la comisaria, también en redes, donde ha subrayado que "puede comenzar un nuevo capítulo para Serbia". "La puerta de la UE está abierta y estamos preparados para avanzar juntos", ha remarcado.

Las felicitaciones comunitarias llegan tras una jornada electoral en la que, con el 74% ya escrutado, la Lista de Estudiantes, liderada por el cardiólogo y profesor Ilija Srdanovic, se ha impuesta con el 49,25% de los votos. Por su parte, la coalición gubernamental del expresidente Aleksandar Vucic, Serbia Unida, se ha quedado en el 41,43% de los sufragios.

El propio Vucic compareció tras el cierre de los colegios para reconocer públicamente su derrota y atribuir el resultado al respaldo de potencias extranjeras, mientras miles de ciudadanos celebraban en las calles el triunfo de la formación opositora como una "victoria contra el miedo".