Bruselas pide opinión a jueces, ONG, organismos y ciudadanos para evaluar el Estado de derecho en cada país UE

Archivo - El comisario europeo responsable de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, comparece en el Congreso de los Diputados el pasado abril. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto la consulta pública para que jueces, ONG, organismos y ciudadanos puedan aportar sus posiciones a la evaluación anual que los servicios comunitarios llevan a cabo sobre la salud democrática de los Veintisiete, de la que cada verano emanan recomendaciones específicas para reforzar el Estado de derecho en cada uno de los países de la Unión Europea.

El proceso de participación estará abierto hasta el próximo 4 de diciembre y permite a asociaciones judiciales, sociedad civil, ONG, organizaciones internacionales, agencias de la UE y otras partes interesadas, incluidas empresas, presentar comentarios.

Bruselas tendrá en cuenta estas aportaciones a la hora de examinar la evaluación del Estado de derecho en los países de la Unión, así como para evaluar los progresos realizados, si los ha habido, desde la publicación del informe previo, en julio de este año.

El Ejecutivo comunitario defiende este proceso como "fundamental" para, desde un enfoque "preventivo y dialogante", contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho a nivel nacional y europeo. El informe anual se publica desde 2020 y desde hace dos años incluye recomendaciones específicas por países, aunque no son de obligado cumplimiento para los Estados miembro.