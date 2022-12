Bruselas señala la "clara" perspectiva europea de Kosovo tras solicitar su adhesión a la UE

BRUSELAS, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha señalado este miércoles la "clara" perspectiva europea de Kosovo después de que las autoridades del territorio hayan firmado la solicitud de ingreso a la Unión Europea.

"Kosovo tiene una clara perspectiva europea. La UE sigue apoyando a Kosovo en su camino hacia la UE, empezando por la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo que entró en vigor en 2016", ha subrayado un portavoz del Ejecutivo comunitario a Europa Press sobre el paso dado por Pristina.

La carta será ahora entregada a la Presidencia del Consejo de la UE, que recae en República Checa, probablemente mañana, coincidiendo con la cumbre de líderes de los Veintisiete, y luego decidirá la tramitación y los siguientes pasos antes de enviar la petición a la Comisión Europea para una dictamen sobre las posibilidades de adhesión al bloque de Pristina.

El tratado de la UE estipula que la presidencia de turno debe informar al resto de Estados miembro y también al Parlamento Europeo. A continuación, corresponde a los ministros de Exteriores evaluar el caso y decidir si piden el dictamen de Bruselas.

A día de hoy cinco Estados miembros de la UE, entre ellos España, no reconocen la independencia de la antigua provincia serbia, por lo que no está claro como se cursará la solicitud de Pristina, un paso que normalmente lleva meses en el Consejo y que en este caso podría ser un trámite más complicado.

España no ha aclarado si apoyará la solicitud de Kosovo tras declarar esta misma semana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se trataba de "política ficción" pese a que la solicitud era inminente.

"Si llega esa solicitud será el momento de tomar las decisiones que haya que tomar, no me gusta hacer política ficción y en estos momentos eso no está encima de la mesa", dijo este lunes Albares, después de que Serbia haya pedido a los países de la UE que no reconocen la independencia de Kosovo que bloqueen su acceso al club comunitario.