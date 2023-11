Bukele pide al fiscal general salvadoreño investigar a su gabinete para demostrar su compromiso contra la corrupción

El mandatario solicitará en tres días una autorización al Parlamento para dejar la Presidencia y dedicarse a la campaña electoral



MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha pedido este martes al fiscal general del país, Rodolfo Delgado, que investigue a todo su gabinete para demostrar su compromiso contra la corrupción incluso dentro de su Gobierno.

"Le quiero pedir (al fiscal general) en público que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante", ha declarado Bukele durante un discurso televisado y recogido por el diario salvadoreño 'El Mundo'.

"Yo no voy a ser el presidente que no robó pero se rodeó de ladrones. Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que está en la cárcel", ha añadido, haciendo referencia al expresidente José Napoleón Duarte, quien "se rodeó de ladrones" y que "manchó su legado por rodearse de ladrones".

Durante su intervención, el mandatario ha temido "dejar un mal legado" e incluso ha anunciado la construcción de un "Centro de Confinamiento de la Corrupción", según ha recogido el diario salvadoreño 'El Mundo'. En ese sentido, ha prometido destituir a cualquier funcionario de su Gobierno que cometa "ilegalidades".

SOLICITUD PARA DEJAR LA PRESIDENCIA Y DEDICARSE A LA CAMPAÑA

Por otro lado, ha asegurado que solicitará a la Asamblea Legislativa del país una autorización para dejar la Presidencia y poder dedicarse a la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en febrero de 2024.

"Como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas importantes", ha indicado Bukele.

Además, ha explicado que, a pesar de no estar en el cargo, podrá dedicar "más tiempo" para evaluar la situación del país y que estará "24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas".

La candidatura de Bukele a la reelección presidencial ha causado críticas entre los sectores opositores del país debido a que la Constitución del país centroamericano, en vigor desde el año 1983, establece a lo largo de seis artículos la teórica prohibición de dos mandatos presidenciales consecutivos.

Sin embargo, una decisión del Tribunal Constitucional abre la puerta a la posibilidad de que Bukele renuncie a su cargo seis meses antes de concluir su mandato, es decir, el 30 de noviembre, para poder presentarse a las elecciones. Las elecciones serán el 4 de febrero de 2024, pero la toma de posesión tendrá lugar el 1 de junio.

Bukele ha impulsado en los últimos años una contundente "guerra contra las pandillas" en virtud de la que ha encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros y ha tratado de erradicar cualquier rastro que hayan dejado en la sociedad salvadoreña, incluidos mausoleos y tumbas. A pesar de estas duras medidas, las encuestas respaldan rotundamente al mandatario y su estrategia de seguridad, e incluso abogan por recrudecer aún más las medidas.