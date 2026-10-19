Bulgaria avisa de que la inestabilidad en Francia puede rebajar el apoyo militar a Ucrania

Archivo - El viceprimer ministro Ivo Hristov, durante su etapa como eurodiputado en 2023. - FRED MARVAUX - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro de Bulgaria, Ivo Hristov, ha avisado este lunes de que la inestabilidad en Francia puede repercutir en que caiga el apoyo militar a Ucrania, toda vez ha identificado al presidente galo, Emmanuel Macron, como una de los pilares principales de la asistencia europea a Kiev.

En declaraciones recogidas por la agencia BTA, el político búlgaro ha reclamado a Europa una política exterior "realista" que evite una escalada del conflicto, incidiendo en la negativa de Sofia a apoyar militarmente a Ucrania y tras avisar de que las turbulencias sociales que registra el continente pueden ir en detrimento del apoyo a Kiev.

A su juicio, las protestas y la inestabilidad política en Francia podrían reducir la disposición de la población a financiar la ayuda a Ucrania, unos acontecimientos que ha señalado que se pueden replicar en en otros países europeos como Alemania.

"Nos oponemos al envío de armas a Ucrania, a la continuación de la matanza y del derramamiento de sangre. Esta es la única vía realista", ha subrayado por su lado Hristov, quien ha admitido que es probable que el resultado de la guerra no sea favorable para Europa.

El dirigente, que encabeza una formación populista de izquierdas, ha señalado que poner fin al conflicto lo antes posible es el escenario más beneficioso para el continente, avisando de que prolongar la guerra haría que la situación resultara cada vez más desfavorable.

Sobre si se dan las condiciones para un estallido social como el registrado en Francia, al que se han sumado protestas en Italia, Portugal y España, Hristov ha incidido en que no se dan las mismas condiciones que en Francia para que se produzcan altercados a la misma escala, apuntando que el país tiene mayor estabilidad financiera.

Pese a reconocer que Bulgaria tiene sus propios problemas ha señalado que el país no se enfrenta a la segregación lingüistica o a los problemas de tráfico de drogas que, según ha señalado, tiene Francia.