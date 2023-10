Bullrich hace un guiño a Milei y plantea trabajar "desde el lugar que me toque"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tercera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas del pasado domingo, ha lanzado el guante a Javier Milei, segunda opción en los comicios, y se ha ofrecido a trabajar "desde el lugar que me toque".

Bullrich ha publicado un mensaje de agradecimiento a sus votantes en redes sociales y en el que ha asegurado que "desde el lugar que me toque, no me rendiré nunca en mi lucha contra el populismo".

Milei, candidato de la formación ultraderechista La Libertad Avanza, ha pedido ya el apoyo de las facciones conservadoras que respaldaron a Bullrich en la primera vuelta para poder derrotar al candidato de la peronista Unión por la Patria, Sergio Massa.

Massa ha sido el candidato más votado con un 36,68 por ciento de los votos, mientras que Milei ha sido la segunda opción con el 29,98 por ciento de apoyo. Bullrich ha sumado un 23,83 por ciento de los sufragios.

"Quiero decirles que nuestra causa va más allá de un resultado electoral. En Juntos por el Cambio tenemos una convicción profunda, transparente y republicana en la lucha contra la corrupción. Tenemos la convicción de que el país debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza", ha planteado.

"Nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron este país. Nuestros valores no se venden ni se compran", ha destacado antes de ofrecerse para colaborar "desde el lugar que me toque".

"Vamos a estar juntos en los tiempos difíciles que vienen. Yo voy a estar siempre al lado de los argentinos. Un abrazo enorme para todos", ha concluido.