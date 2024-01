Un buque militar indio acude en ayuda del barco atacado el miércoles en el golfo de Adén

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uno de los buques militares indios desplegados en el golfo de Adén para contener la escalada de la violencia en la zona acudió en auxilio del barco atacado el miércoles por un dron, que en principio puede seguir navegando hasta el próximo puerto.

#IndianNavy's Guided Missile Destroyer #INSVisakhapatnam, mission deployed in #GulfofAden for #antipiracy ops, swiftly responded to 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙘𝙖𝙡𝙡 by Marshall Island flagged MV #GencoPicardy following a 𝙙𝙧𝙤𝙣𝙚 𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙠 at 2311 hrs on #17Jan 24 & intercepted the… pic.twitter.com/FOs5aAxLzV