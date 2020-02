La campaña de Warren recibe un impulso económico gracias a su actuación en el último debate demócrata

Publicado 21/02/2020 17:07:15 CET

NUEVA YORK, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la senadora estadounidense y candidata a la nominación demócrata a la Casa Blanca, Elizabeth Warren, ha multiplicado sus contribuciones habituales en menos de tres días gracias a su actuación en el último debate del partido de esta semana, informa el diario local 'The Hill', citando datos públicos de campaña.

Warren, que se vio obligada a pedir un préstamo de tres millones de dólares en enero para sustentar los gastos de campaña, ha recibido cinco millones desde su actuación del miércoles en el foro de Las Vegas (Nevada), donde respondió a las críticas por su falta de intensidad en los últimos careos lanzando un explosivo ataque inicial contra uno de sus rivales, el magnate y ex alcalde de Nueva York Mike Bloomberg.

"Me gustaría hablar sobre nuestro rival: un multimillonario que llama a las mujeres 'pibas gordas' y 'lesbianas con cara de caballo'. Y no, no me refiero a (el presidente de EEUU) Donald Trump. Estoy hablando del alcalde Bloomberg", declaró Warren, colocada por sorteo justo al lado del ex alcalde.

Warren no terminó ahí. Minutos después, la senadora emplazó al multimillonario a que liberara a sus antiguos empleados de los acuerdos de confidencialidad para demostrar que su comportamiento con ellos, y con las mujeres especialmente, había sido intachable.

Los precandidatos volverán a medir sus fuerzas este sábado en las primarias de Nevada, donde se utilizará el formato de caucus o asambleas vecinales para pulsar la opinión de una población con gran peso hispano.