Canadá ve en las "mentiras" de la directora financiera de Huawei un "claro caso de fraude"

Publicado 23/01/2020 17:42:49 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Robert Frater, abogado del Gobierno canadiense en el caso Huawei, ha expresado este jueves que las "mentiras" vertidas por la directora financiera del gigante tecnológico, Meng Wanzhou, al banco HSBC sobre los negocios de la empresa con Irán constituyen un "claro caso de fraude" y que, por lo tanto, ésta no debe ser puesta en libertad.

"La nuestra no es una teoría compleja: mentir a un banco para lograr unos servicios económicos es fraude", ha indicado Frater, que ha aseverado que el caso de Meng sobrepasa la barrera de la "doble criminalidad" requerida para que sea extraditada a Estados Unidos para ser juzgada.

Frater, cuyo equipo legal representa los intereses de Estados Unidos en el caso, se ha dirigido a la jueza Heather Holmes durante una vista judicial sobre el proceso de extradición y ha señalado que "no es su trabajo, sino el del Ejecutivo, velar por la soberanía de Canadá".

Meng, cuyo caso de extradición comenzó formalmente ante el Tribunal Superior de Columbia Británica el lunes, más de 13 meses después de que fuera detenida en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, ha sido acusada de defraudar a HSBC al mentir a la entidad durante una reunión con un alto cargo del banco en la que habló de los negocios que tenía Huawei con Irán.

Esto habría puesto los intereses económicos de HSBC en peligro al poner al banco en una postura en la que vulneraba las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre Irán.

No obstante, Canadá no ha impuesto sanciones bancarias contra Irán, por lo que los abogados de Meng argumentan que el caso no pasará la barrera de la "doble criminalidad" --requisito que señala que cualquier persona susceptible de ser extraditada tiene que ser acusada de haber cometido un delito tanto en Canadá como en el país en que se solicita su presencia para ser juzgada--.

El equipo de Frater ha subrayado que "básicamente Meng ha cometido fraude en primera instancia, no una violación de las sanciones", por lo que podría ser extraditada, según ha informado el diario local 'South China Morning Post'.

El arresto de Meng el 1 de diciembre de 2018 supuso un punto de inflexión en las relaciones de China con Estados Unidos y Canadá. Pekín ha rechazado los cargos y ha reiterado que la que es, además, hija del fundador de la compañía está siendo víctima de una persecución política.

Su caso emergió en un momento de creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China, donde Washington ha instigado un intenso debate sobre la posibilidad de permitir al gigante de las telecomunicaciones formar parte de las redes de 5G que se están desarrollando en todo el mundo.

Asimismo, las autoridades chinas detuvieron a los canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig por presunto espionaje, un movimiento que ha sido percibido como una represalia por el arresto de Meng.