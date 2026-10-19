El canciller austriaco achaca a la inmigración los disturbios en Francia e Italia

Archivo - El canciller austriaco, Christian Stocker (archivo) - Nicolas Landemard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canciller austriaco, Christian Stocker, ha relacionado la inmigración de fuera de Europa con los graves disturbios ocurridos durante el fin de semana en países como Francia o Italia, coincidiendo con las multitudinarias manifestaciones y protestas sociales.

"Debemos ser honestos. Con la migración de los últimos años también se han traído a Europa actitudes y conflictos que no son los nuestros", ha afirmado Stocker en un mensaje publicado en redes sociales.

Ha condenado así la "apropiación" de la protesta por parte de "vándalos violentos". "Las manifestaciones han dado paso a violencia cruda, saqueos y destrucción intencionada. Condeno esta brutalidad en los términos más enérgicos posibles; no hay nada que la justifique", ha apuntado. Considera así que "quien arroja piedras a policías, prende fuego y saquea comercios no quiere dialogar", sino que "quiere caos y quiere que el Estado retroceda".

"En Austria no vamos a permitirlo (...). Defenderemos de manera consecuente nuestra forma de vida. Nuestra libertad, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y nuestro Estado de derecho no son negociables", ha advertido.

Así, ha señalado que quienes "amenazan" esta forma de vida europea "es un enemigo de nuestra sociedad abierta y pluralista". "Por eso actuaremos con toda dureza contra el extremismo. Quien no comparta nuestros valores no tiene cabida en Austria", ha recalcado.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

En paralelo a las manifestaciones, hubo graves disturbios y ataques a sedes de ayuntamientos, como el de Limoges, que fue incendiado y destruido, así como saqueos de comercios. Al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías resultaron heridos, según datos del Gobierno francés.