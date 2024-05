El candidato de la oposición venezolana subraya que "el chavismo no es enemigo, es adversario político"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a la Presidencia de Venezuela, Edmundo González, ha manifestado que "el chavismo no es enemigo, es adversario político" con vistas a las elecciones previstas para el 28 de julio.

"Al chavismo no me gusta verlo como un enemigo sino como un adversario político (...). Es nuestro interés no generar más polémica. Ser un país que mantenga la tradición que ya teníamos por muchos años y que se asegure una transición pacífica para salir de este atolladero en el que estamos", ha afirmado en una entrevista con el portal de noticias venezolano El Nacional.

"Es un adversario político con el que tendremos que sentarnos en algún momento a conversar", ha apuntado antes de manifestar su disposición a sentarse con el actual presidente Nicolás Maduro y "con todo el que sea necesario hablar".

González, de 74 años de edad, ha subrayado que no tuvo en ningún momento intención de presentarse como candidato, pero que el debate tras el rechazo a la candidatura de María Corina Machado deparó esta decisión "inesperada". "Nunca pensé que iba a estar involucrado en este tema, en un papel tan protagónico", ha asegurado.

"Asumí ese compromiso que estoy tratando de llevar lo mejor posible, con el respaldo y el concurso de todas las fuerzas políticas que están en la Plataforma Unitaria y apoyándonos en el liderazgo de María Corina Machado", ha apuntado.

El diplomático de carrera ha mencionado que hay una especie de división de tareas con Machado. Ella hace la campaña y él se dedica al trabajo de organización, a reuniones con fuerzas políticas, representantes internacionales y a concretar un programa de gobierno.

"La Plataforma Unitaria la integran 10 organizaciones políticas y todas y cada una de ellas se ha sumado y va a sumarse. En los próximos días los vas a ver a todos en la calle", ha adelantado.

Con vistas a la cita electora, ha manifestado que ha podido ver estudios y datos que le invitan a ser "optimista" y por eso espera que el 28 de julio "celebremos el triunfo de todos los venezolanos". Además ha defendido la necesidad de "lograr la reinstitucionalización de la democracia en Venezuela y la recuperación del país".