Un candidato republicano al Senado de EEUU hace campaña pidiendo cazar compañeros más moderados

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un candidato republicano al Senado de Estados Unidos por Misuri, Eric Greitens, ha publicado un vídeo de campaña con escopeta en mano animando a la caza del RINO (republicano solo de nombre, en inglés), acrónimo peyorativo que utilizan algunos miembros del partido para referirse a los compañeros menos conservadores.

"Soy Eric Greitens, Navy Seal (principal fuerza de asalto del Ejército de Estados Unidos), y hoy vamos a cazar al RINO", dice en un vídeo en el que se le ve irrumpir en una casa junto a un grupo de supuestos soldados, no sin antes afirmar que los RINO "se alimentan de corrupción" y "están marcados por los latigazos de la cobardía".

"Únete a la tripulación de MAGA (Haz América grande otra vez, en inglés). Obtén un permiso de cazar RINO. No hay límite de embolsado, no hay límite de etiquetado y no caduca hasta que salvemos nuestro país", dice.

