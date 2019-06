Los candidatos demócratas, divididos por la atención médica en el primer debate presidencial de EEUU

Publicado 27/06/2019 6:50:48 CET

MIAMI, 27 Jun. (Reuters/EP) -

Los candidatos demócratas que quieren representar al partido frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han mostrado este miércoles las divisiones internas sobre la posible eliminación del seguro privado en el marco del primer debate presidencial.

En la primera ronda de debates, varios candidatos también se han enfrentado en materia de política fronteriza en un intento por captar la atención y demostrar que son capaces de enfrentarse a Trump en las elecciones de noviembre de 2020.

El excongresista Beto O'Rourke ha sido el candidato más atacado durante el debate, en el que han participado otros nueve demócratas. Se ha enfrentado al exsecretario de Vivienda Julian Castro y al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

La batalla por la atención sanitaria ha comenzado cuando se ha pedido a los candidatos que levantaran la mano si apoyaban la eliminación del seguro privado. Solo la senadora estadounidense Elizabeth Warren y De Blasio lo hicieron, pero rápidamente desafiaron a los otro ocho candidatos.

Warren, cuyo apoyo ha subido en las encuestas, ha señalado que el seguro privado se estaba aprovechando de los estadounidenses. La senadora defiende un enfoque de Medicare para todos patrocinado por el Gobierno y ha criticado a aquellos que dicen que no es políticamente factible.

"Lo que realmente te están diciendo es que simplemente no lucharán por ello. La sanidad es un derecho básico y lucharé por ello", ha recalcado.

Después de años defendiendo la histórica ley de sanidad del expresidente demócrata Barack Obama conocida como Obamacare de los intentos republicanos de revocarla, los demócratas han luchado durante la campaña para ponerse de acuerdo sobre el mejor enfoque para solucionarlo.

El enfoque de Medicare para todos impulsado por Warren y el senador estadounidense Bernie Sanders, que obtuvo apoyo en el Congreso, crearía un plan operado por el Gobierno que eliminaría los seguros privados. Se basa en el programa sanitario del Gobierno de Medicare para personas mayores.

Por su parte, O'Rourke ha indicado que el seguro privado es "fundamental para nuestra capacidad de lograr que todos sean atendidos", pero De Blasio le interrumpió.

"Congresista O'Rourke, el seguro privado no funciona para decenas de millones de estadounidenses cuando se habla de los copagos, no está funcionando. ¿Cómo puedes defender un sistema que no funciona?", ha preguntado.

INTERCAMBIOS INTENSOS

O'Rourke también ha sido atacado por Castro por la separación de familias y la detención de migrantes en la frontera sur. Castro dijo que despenalizaría los cruces fronterizos de los migrantes, que según él había conducido a la separación de las familias.

O'Rourke ha señalado que como congresista ayudó a presentar un proyecto de ley que garantizaría que aquellos que buscan asilo y refugio en Estados Unidos no sean criminalizados.

Castro ha respondido diciendo: "No estoy hablando de los que están buscando asilo, estoy hablando de todos los demás". Además, ha acusado a O'Rourke de no hacer su trabajo.

Los demócratas también han criticado las políticas económicas de Trump, diciendo que habían beneficiado a los ricos a costa de los estadounidenses que trabajan y calificando sus políticas de frontera de crueles.

Trump insinuó que no reaccionaría al debate en directo a través de su cuenta en la red social Twitter, pero poco después de que empezara ha publicado: "¡ABURRIDO!".