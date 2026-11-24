Archivo - Imagen de archivo de una cabaña de refugiados en Adre (Chad) - Adrien Vautier / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chadiano ha avisado este martes de que los miles de árabes que han cruzado en los últimos días su frontera, expulsados a la fuerza por orden de las autoridades nigerinas, están atravesando una situación humanitaria crítica por culpa de una decisión que contraviene por completo el derecho Internacional Humanitario.

La crisis migratoria comenzó el pasado 14 de noviembre, cuando el Gobierno de Níger anunció que los integrantes de la comunidad árabe de los mahamid tenían hasta finales de año para marcharse del país. El país ha esgrimido que la orden no va dirigida contra los "árabes nigerinos" y las comunidades musulmanas y está amparada en motivos de seguridad dadas las actividades de los grupos terroristas Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP).

El Gobierno de Chad no comparte en absoluto esta impresión. "Para empezar: estas personas son árabes nigerinos expulsados a Chad", ha sentenciado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno chadiano, Gassim Cherif Mahamat. "Se trata de miles de personas, mujeres, niños y ancianos, que están siendo expulsadas, deportadas de su país, arrancadas de su tierra y enviadas a Chad", ha añadido.

Además, "aunque fueran de origen chadiano, no pueden ser expulsados de esta manera, porque no vivimos en la selva: somos Estados responsables, regidos por el derecho Internacional", ha añadido sobre una situación que podría desencadenar una crisis de "apátridas".

El portavoz también se ha cuestionado si los motivos de seguridad que esgrime Níger "pueden constituir un motivo para discriminar a toda una población" especialmente en un continente como el africano, cimentado "en la libre circulación de bienes y personas, y la realidad de África, donde muchas poblaciones viven en varios países". Además, aunque Chad también ha sido escenario de atentados de Boko Haram "jamás se han llevado a cabo expulsiones a países vecinos".

"También hacemos un llamado al pueblo chadiano, en consonancia con su tradición de hospitalidad, para que muestre solidaridad con nuestros hermanos árabes que están siendo expulsados, para que vengan en solidaridad y les ofrezcan su hospitalidad", ha añadido.

El ministro reiteró que las expulsiones colectivas están prohibidas por diversos instrumentos internacionales. Citó, en particular, el artículo 12, párrafo 5, de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe el desplazamiento forzoso y la expulsión

Sea como fuere, ahora mismo hay un millar de personas refugiadas en los alrededores de Daboua, una pequeña localidad en la región de Lac, en el suroeste de Chad y a muy pocos kilómetros de la frontera con Níger. "Estamos muy preocupados por esta situación, y creo que todos debemos asumir nuestra responsabilidad y comprender la gravedad de lo que está sucediendo. Nos negamos a que esta situación se desarrolle a puerta cerrada", ha concluido.

Este mismo martes ha hablado también el gobernador de la región nigerina de Diffa, el general Mahamadou Ibrahim Bagadoma, el mismo oficial que anunció a mediados de mes la orden de expulsión. En un encuentro con comunidades locales recogido por la agencia oficial de noticias de Níger, ANP, Bagadoma ha defendido sus motivos para la expulsión, más allá de la cuestión de seguridad, que también ha atribuido a las circunstancias irregulares de su estancia.

"La preocupación de las autoridades se centra en particular en las condiciones de entrada y asentamiento de ciertos miembros de la comunidad, la regularidad de sus documentos administrativos y los procedimientos que llevaron a la obtención de determinados documentos de estado civil y de la nacionalidad nigerina", ha explicado.

No obstante, el gobernador ha incidido también en las numerosas incautaciones de armas y la información de inteligencia recabada entre 2023 y 2026, que, según las autoridades, revelaría una presunta implicación de ciertos individuos de esta comunidad en el suministro de armas, municiones y otros recursos logísticos a grupos armados.