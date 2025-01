Chad confirma la muerte de dos militares en el ataque contra el Palacio Presidencial en Yamena

La Fiscalía habla de "acto de extrema gravedad" e "intentona de atentado contra el orden constitucional"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chad han confirmado este jueves la muerte de dos militares en el ataque perpetrado el miércoles por "un grupo de individuos malintencionados" contra el Palacio Presidencial en la capital, Yamena, al tiempo que han indicado que hay ya una investigación en marcha para determinar responsabilidades e identificar a los responsables del asalto, repelido por las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía chadiana ha indicado en un comunicado que el ataque fue perpetrado en torno a las 19.45 horas (hora local) por un grupo integrado por 24 "personas armadas" que "simularon un problema mecánico en su vehículo y se aprovecharon para atacar a los guardias desplegados en la entrada de la Presidencia".

"A causa de este ataque, los asaltantes mataron a dos militares e hirieron de gravedad a otros cinco al intentar introducirse en el perímetro de la institución", ha dicho, antes de resaltar que 18 asaltantes fueron "neutralizados", mientras que otros seis resultaron heridos y fueron hospitalizados tras el tiroteo.

En este sentido, ha hablado de "un acto de extrema gravedad" que implica además "una intentona de atentado contra el orden constitucional", por lo que ha incidido en que las autoridades trabajan para "buscar e identificar a los instigadores, autores, coautores y cómplices" de cara a su detención y a la aplicación de "todo el rigor de la ley".

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército chadiano ha asegurado que la situación "está totalmente bajo control" después de que los agentes "neutralizaran" a "un pequeño grupo no identificado" que lanzó el asalto, según ha recogido el portal chadiano de noticias Al Wihda.

Horas antes, el portavoz del Gobierno y ministro de Exteriores chadiano, Abderaman Koulamallah, detalló que los atacantes habían apuñalado a cuatro guardias y aseguró que los atacantes portaban "pequeñas botellas de alcohol" y "drogas". "Estaban totalmente desorientados", sostuvo.

Por ello, descartó que se tratara de un atentado y calificó lo sucedido de "intentona desordenada e incomprensible". "No son terroristas. No portaban armas de guerra, sólo armas blancas y amuletos", afirmó Koulamallah, quien incidió en que "no hay ninguna amenaza a las instituciones de la República o a la seguridad del país".

"Me trasladé al lugar poco después del tiroteo y me impresionó el dispositivo militar desplegado. Tenemos un Ejército muy bueno y los chadianos pueden dormir tranquilamente. Nuestro país está bien protegido", zanjó el ministro, quien pidió esperar a las conclusiones de las investigaciones para determinar el alcance del incidente.

Chad está ahora mismo bajo control de una junta militar liderada por el presidente de transición, Mahamat Idriss Déby. El país enfrenta ataques recurrentes por parte de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), que operan en la zona del lago Chad, situada en la frontera entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún.