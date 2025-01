Chapo toma posesión como nuevo presidente y recalca que Mozambique "inicia una nueva era"

Pide "consolidar la unidad nacional" y aboga por un diálogo "franco" con la oposición para dar carpetazo a la crisis

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Mozambique, Daniel Chapo, ha jurado el cargo este miércoles durante un acto oficial en la plaza de la Independencia de la capital del país, Maputo, en el que ha destacado que el país "inicia una nueva era", en medio de la profunda crisis política por las denuncias de la oposición sobre un fraude en las últimas elecciones.

"Hoy iniciamos juntos una nueva era para Mozambique", ha dicho durante su discurso inaugural, antes de recalcar que se compromete a "consolidar la unidad nacional" e incrementar "el bienestar de los mozambiqueños", materializando así un traspaso de poderes de manos de su predecesor, Filipe Nyusi.

Chapo ha tenido palabras para "la memoria de aquellos que durante este periodo han perdido la vida, han resultado heridas o han sufrido pérdidas irreparables", en referencia a las víctimas registradas por la represión de las protestas convocadas por la oposición contra su victoria en las urnas.

"Mozambique es mayor que cualquier desafío, mayor que cualquier crisis. Unidos somos capaces de superar los obstáculos y de transformar nuestra dolor en prosperidad", ha sostenido el candidato del gubernamental Frente para la Liberación de Mozambique (Frelimo), en el poder desde la independencia del país de Portugal en 1975.

En este sentido, ha hecho hincapié en que hoy "arranca una nueva fase" destinada a "consolidar la construcción de una nación soberana y próspera" y ha aseverado que "la armonía especial no puede esperar", en un llamamiento a la calma y a un diálogo "franco, honesto y sincero" con la oposición para dar carpetazo a la crisis.

"El diálogo ya comenzó y no descansaremos mientras no tengamos un país unido y cohesionado en la construcción del bienestar para todos nosotros", ha sostenido Chapo, quien ha asegurado que este diálogo "ya ha comenzado", a pesar de que la oposición insiste en rechazar su victoria y en sus denuncias sobre un fraude para beneficiar a Frelimo.

El nuevo presidente ha reconocido que el país "atraviesa tiempos difíciles" y ha argumentado que "no se puede ni se debe ignorar los desafíos" existentes. "Muchos de nuestros compatriotas aún duermen sin al menos una comida digna, lo que es doloroso", ha lamentado, al tiempo que ha descrito como "preocupante" el elevado nivel de desempleo.

"Escuchamos vuestras voces antes y durante las manifestaciones y seguiremos escuchando", ha prometido, antes de agregar que las autoridades trabajarán para hacer frente a la inseguridad, "muchas veces con la complicidad de quien debería protegernos", y harán frente al "crimen organizado" en el país africano.

Además, ha afirmado que su Gobierno incrementará "la calidad del sistema judicial". "Los tribunales estarán al servicio del pueblo con independencia y eficiencia", ha aseverado Chapo, quien ha apuntado además que se esforzará para lograr mejoras en los sistemas de sanidad y educación, que "serán una prioridad" para las nuevas autoridades.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El presidente mozambiqueño ha puesto además la lucha contra la corrupción, que ha descrito como "una enfermedad que ha corrompido al país", entre las principales tareas las que hará frente, al tiempo que ha lamentado que estos actos "quitan los recursos del pueblo". "Esto tiene que acabar", ha agregado.

"No habrá lugar en este Gobierno que vamos a constituir, ni en este país, para quien ponga sus intereses por encima de los intereses del pueblo", ha puntualizado. "Lucharemos hasta las últimas consecuencias para defender los intereses del pueblo mozambiqueño en todos los sectores, sea público o privado", ha dicho.

En esta línea, ha manifestado que las autoridades trabajarán para "simplificar y promover el sector privado" con el objetivo de "abrir las puertas al crecimiento económico para los jóvenes" y mejorar la situación de la población "en áreas rurales y urbanas, donde los productos básicos están fuera del alance de muchas familias".

"Vamos a poner en marcha políticas que protejan a los más vulnerables y aseguren que nadie vive en situación de pobreza", ha apuntado Chapo, quien ha garantizado que los que ocupen cargos públicos "tienen que estar disponibles para escuchar, servir y responder a las preocupaciones del pueblo".

"Estamos aquí para servir, no para beneficiarnos. No habrá espacio para la corrupción", ha reiterado, antes de ahondar en que las autoridades "no tendrán contemplaciones" a la hora de castigar a los responsables de actos de corrupción, clientelismo, incompetencia, nepotismo y "otros vicios de la buena conducta que se exige a los servidores públicos".

REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DEL GOBIERNO

Chapo ha prometido además una reducción del número de ministerios para aumentar la eficiencia de las autoridades, un día después de que Nyusi anunciara el cese del primer ministro, Adriano Maleiane, y el resto de carteras de cara a dejar el manos del nuevo presidente la formación del Ejecutivo.

"Vamos a eliminar la figura del viceministro", ha señalado, entre vítores de los concentrados para ver su toma de posesión. "Un gobierno menor, pero mucho más ágil y eficiente", ha argüido, al tiempo que ha incidido en que este dinero será destinado "a lo que importa", citando entre otros campos la educación y la salud.

"Con estas cambios, pretendemos simplificar la máquina gubernamental y disminuir aún más los gastos públicos", ha señalado Chapo, quien ha apostado por "racionalizar" estos gastos para que "cada centavo invertido sirva directamente a la población". "Es hora de tener un Gobierno que respete el sueño del pueblo mozambiqueño y use cada metical con responsabilidad", ha reafirmado.

De esta forma, ha reiterado que "el objetivo es reducir las cargas sobre el presupuesto del Estado y generar la receta para invertir en la transparencia", al tiempo que ha abogado por lograr "una nación más limpia, más eficiente y verdaderamente comprometida con el bienestar de todos".

"Nos remangaremos y crearemos oportunidades que lleguen para todos los mozambiqueños, independientemente de su afiliación política, religiosa o étnica", ha dicho Chapo, quien ha señalado que también trabajará para reducir las "desigualdades" que sufren las mujeres y niñas en el país africano.

TOMA DE POSESIÓN ENTRE PROTESTAS

La toma de posesión de Chapo ha tenido lugar tras meses de movilizaciones, convocadas principalmente por el opositor Venancio Mondlane, quien quedó segundo en los comicios, según los resultados oficiales, y quien se ha autoproclamado presidente afirmando que las actas con las que cuenta acreditan su victoria.

La represión de las fuerzas de seguridad, criticada por la comunidad internacional, se ha saldado hasta la fecha con al menos 303 muertos, según ha denunciado este mismo miércoles la plataforma electoral Decide, una organización civil del país africano, a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

El organismo ha indicado además que las autoridades han detenido a cerca de 4.230 personas y ha cifrado en 620 los heridos de bala en las movilizaciones, que arrancaron inmediatamente después de las elecciones y se recrudecieron después de que la comisión electoral confirmara la victoria de Chapo.

En este contexto, el portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Seif Magango, expresó el martes su preocupación por la crisis en Mozambique y reclamó a las autoridades que respeten los derechos fundamentales de quienes están participando en las protestas.

La comisión electoral dio la victoria a Chapo en los comicios del 9 de octubre de 2024 con el 65 por ciento de los votos, muy por delante del 24 por ciento recabado por Mondlane, quien afirma haberse impuesto con en el 53 por ciento de las papeletas, si bien no ha presentado datos que respalden sus afirmaciones.