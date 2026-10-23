China acusa a EEUU de "restringir la cooperación" en materia de investigación y amenaza con represalias

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han acusado este viernes al Gobierno estadounidense de "restringir la cooperación" en materia de investigación científica en la que participan instituciones chinas y ha amenazado con adoptar medidas en respuesta a este intento de "socavar" las relaciones entre las partes.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha afirmado que se trata de un intento de "echar por tierra la cooperación normal en este ámbito". "Tendremos que tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de nuestras instituciones", ha apuntado.

"China se opone sistemáticamente a que Estados Unidos amplíe excesivamente el concepto de seguridad nacional, politice, utilice como arma e instrumentalice los intercambios y la cooperación en materia de investigación científica", ha asegurado, antes de alertar de que Washington "formula acusaciones infundadas para estigmatizar a las instituciones de investigación científica chinas".

En este sentido, ha lamentado que estas prácticas estadounidenses "constituyen, en esencia, un intento de coaccionar a las instituciones de investigación de Estados Unidos para que elijan bando y de socavar deliberadamente la cooperación". "Esto solo debilitará el propio progreso científico y tecnológico y el desarrollo innovador de Estados Unidos, lo que equivale a dispararse en el pie", ha recalcado.

"El fortalecimiento de la cooperación en materia de investigación científica entre los dos países redunda en beneficio de los intereses comunes de ambas partes, mientras que imponer restricciones y perseguir el desacoplamiento solo perjudicará a ambas", ha subrayado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

"China insta a Estados Unidos a respetar los hechos, a seguir los principios generales y la tendencia predominante de los intercambios y la cooperación científica y tecnológica a nivel mundial, y a poner fin de inmediato a la práctica indebida de adoptar medidas discriminatorias y restrictivas contra las instituciones de investigación científica chinas", ha señalado.

Estas palabras llegan después de que el Departamento de Defensa estadounidense hiciera públicos los resultados de las revisiones de seguridad en relación con estas instituciones científicas chinas.