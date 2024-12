China se pronuncia sobre sus maniobras militares cerca de Taiwán y afirma que actuará "con dureza"

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China se han pronunciado finalmente este viernes sobre sus maniobras militares de esta semana cerca de Taiwán y han aclarado que la decisión de tomar estas medidas corresponde al Gobierno chino, que actuará "con dureza frente a las actividades independentistas" en la isla.

El Ministerio de Defensa de China ha indicado que el Ejército "no estará ausente" en la lucha contra estas "fuerzas separatistas" y ha recordado las palabras del estratega y general chino Sun Tzu: "igual que el agua no mantiene una forma constante, en la guerra no hay condiciones constantes".

Así se ha expresado el portavoz del Ministerio, Wu Qian, durante una rueda de prensa en la que ha señalado que la situación está en constante movimiento y tiene un carácter "impredecible".

Pekín, que no ha confirmado la puesta en marcha de estas maniobras a pesar de que Taiwán ha puesto en alerta máxima a sus Fuerzas Armadas, ha criticado duramente el viaje realizado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, a varios países del Pacífico, una gira que le ha hecho hacer escala en territorio estadounidense.

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha indicado que la alerta ha sido declarada ante "las acciones del Ejército chino", para lo cual se valorarán cuestiones "estratégicas", así como "meteorológicas y tácticas". Asimismo, ha señalado que ha logrado identificar formaciones navales y buques de la Guardia Costera cerca del estrecho de Taiwán y en zonas del Pacífico cercanas al archipiélago.

En este sentido, ha denunciado que el Gobierno chino ha puesto en marcha su mayor despliegue de fuerzas navales en la región en casi tres décadas, lo que aumenta la presión y la amenaza en la zona a medida que las relaciones entre las partes siguen deteriorándose.