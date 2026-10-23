Colombia confirma la extradición a EEUU de 'Mocho Olmedo', líder del Frente 33 de las disidencias de las FARC

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han confirmado que en las últimas horas se ha hecho efectiva la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', uno de los cabecillas del Frente 33, unas de las facciones de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las ya extintas FARC.

'Mocho Olmedo' fue detenido en febrero del año pasado durante el gobierno de Gustavo Petro a pesar de su estatus como portavoz de la mesa de negociación. Las autoridades decidieron entonces proceder a su captura en respuesta a la rupturas de las treguas armadas y ante el aumento de la violencia en la región de Catumbo.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha informado de que 'Mocho Olmedo' ha formado parte de un grupo formado por una decena de personas requeridas por la Justicia de Estados Unidos, informa Blu Radio.

Por su parte, la Fiscalía colombiana le imputa delitos de organización criminal, homicidio contra persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito, además de ser considerado como uno responsable de los enfrentamientos entre el Frente 33 y la guerrilla del ELN que provocaron la crisis humanitaria en Catatumbo.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a Casa Nariño, se reactivó el proceso de extradición de 'Mocho Olmedo', el cual había sido paralizado durante el anterior mandato del expresidente Petro ante el temor que su entrega a Estados Unidos pudiera dañar aún más el proceso de negociación abierto con el grupo armado.

Recluido hasta ahora en la cárcel de La Picota en Bogotá, un tribunal de Florida le reclama por cuatro delitos de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Sostiene que es responsable de envíos de cocaína a gran escala y de un laboratorio que entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 participó de manera directa en esas partidas.

Desde su llegada al poder en agosto de este año, De la Espriella ha acelerado el número de extradiciones, principalmente a Estados Unidos, como marca de su política de seguridad. En los dos primeros meses, firmó más de 105 órdenes pendientes y ha ido levantando la suspensión que beneficiaba a portavoces de las conversaciones de paz, como Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', jefe de Comandos de la Frontera.