Colombia dice que no ignora al sector de Machado tras una reunión de Petro con el candidato opositor Rosales

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha confirmado este jueves que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió con el candidato opositor a las elecciones presidenciales venezolanas Manuel Rosales, si bien ha asegurado que Bogotá no ignora al sector de la opositora María Corina Machado.

"Nosotros nunca hemos desconocido al sector de María Corina Machado. Yo he tenido conversaciones permanentes. Primero yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado", ha indicado el también embajador de Colombia en Washington, según ha informado la cadena NTN24.

En este sentido, ha explicado que "Colombia tiene que mantener una posición muy prudente y buscar canales diplomáticos". Preguntado ante la posibilidad de que Petro se pueda reunir con la opositora, Murillo ha dicho que hablará con el presidente colombiano al respecto.

Esto se produce después de que Petro se reuniera durante su visita a Venezuela con Rosales, gobernador del estado de Zulia y candidato a las elecciones presidenciales de la mano de su partido, Un Nuevo Tiempo (UNT), formación que está integrada formalmente en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La reunión ha despertado críticas desde el entorno de Machado. La candidata presidencial de la PUD, Corina Yoris, que había sido desingada como sucesora de Machado pero que finalmente no pudo inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha resaltado en una entrevista con el diario 'El Tiempo' que "el gobernador Rosales no representa hoy a la oposición".

"Nosotros no hemos sido en ningún momento llamados para ninguna reunión, de tal manera que él no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no está representando la oposición. La oposición está formada por la Plataforma Unitaria y María Corina Machado", ha agregado.

Yoris ha indicado que el Gobierno de Gustavo Petro está "mirando por los intereses" de Colombia, ya que para "resolver" el "problema" de la crisis migratoria y el "éxodo venezolano" tiene que acercarse inevitablemente "al régimen de Maduro".

Petro se reunió en la víspera con Maduro después de que ambos países tuviesen momentos de tensión debido a la decisión de las autoridades electorales venezolanas de trabar algunas de las candidaturas de la oposición para las presidenciales del 28 de julio.

Sobre Machado pesa una inhabilitación de 15 años ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que el mandatario colombiano llegó a tachar de "golpe antidemocrático". "El derecho a elegir no es solo individual", resaltó entonces.