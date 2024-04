El comandante Supremo Aliado de la OTAN asegura que Rusia es una "amenaza crónica" para el mundo

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Christopher Cavoli - Europa Press/Contacto/Luka Dakskobler

Cavoli muestra su preocupación por las "asociaciones" entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte para "desafiar el orden existente"



MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Christopher Cavoli, ha asegurado este miércoles que Rusia representa una "amenaza crónica" para el mundo, razón por la que la OTAN ha reforzado su flanco oriental y modernizado sus infraestructuras.

"Nos enfrentamos a tiempos difíciles, por no decir otra cosa, en el teatro de operaciones europeo. La brutal y no provocada guerra de Rusia ha asolado Ucrania durante más de dos años. Las fuerzas (rusas) están demoliendo ciudades y están acabando con vidas inocentes a una escala que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. (...) Rusia no tiene intención de detenerse en Ucrania. Rusia representa una amenaza crónica", ha afirmado Cavoli, según un comunicado del Departamento de Defensa estadounidense.

Asimismo, ha expresado su preocupación por las "asociaciones estratégicas entrelazadas" entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte para "desafiar el orden existente", algo "profundamente contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos.

"Hemos reforzado nuestro flanco oriental con despliegues de fuerzas de rotación, hemos ampliado las reservas preposicionadas y hemos modernizado nuestras infraestructuras para permitir la rápida recepción de fuerzas de refuerzo", ha añadido el general durante su intervención ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense.

Cavoli ha aprovechado su discurso ante la Cámara, controlada por el Partido Republicano y donde se encuentran bloqueados los fondos de ayuda a Ucrania, para pedir más apoyo armamentístico a Kiev y evitar su derrota.

"(Ucrania) sigue dependiendo casi por completo del apoyo exterior para seguir en esta lucha. No se puede exagerar la gravedad de este momento: si no seguimos apoyando a Ucrania, Ucrania podría perder", ha manifestado ante los congresistas.

"No puedo predecir el futuro, pero puedo hacer cálculos sencillos. Cuando miro las tasas de abastecimiento, cuando miro las tasas de gasto, si no seguimos apoyando a Ucrania, se quedará sin proyectiles de artillería y se quedará sin interceptores de defensa aérea en un plazo bastante corto", ha agregado.

Durante las últimas semanas, el Ejército ucraniana ha experimentado niveles bajos de algunos tipos de municiones como consecuencia de la falta de ayuda estadounidense, cuya aprobación se encuentra bloqueada en el Congreso por disputas presupuestarias entre demócratas y republicanos, y que ha provocado la pérdida de algunas localidades en favor de Rusia.