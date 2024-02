La comisión electoral rusa acusa al opositor Nadezhdin de irregularidades en la recogida de firmas para su candidatura

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia ha acusado este viernes al exdiputado Boris Nadezhdin, crítico con el Kremlin y la invasión de Ucrania, de cometer irregularidades a la hora de recoger firmas para presentar su candidatura ante la entidad de cara a las presidenciales que tendrá lugar el próximo mes de marzo en el país.

El vicepresidente de la comisión, Nikolai Bulaev, ha señalado así que existen "errores que causan sorpresa" en las firmas recabadas tanto por Nadezhdin, de Iniciativa Civil, como por Sergei Malinkovich, de Comunistas de Rusia, según informaciones recogidas por el portal de noticias Meduza.

"Cuando hay alguna inexactitud en la ortografía, la Comisión Electoral Central, a propuesta del grupo de trabajo, por regla general, no la tiene en cuenta, no la cuenta, sino que considera que es aceptable. Pero cuando vemos decenas de personas que ya no están en este mundo y que dieron una firma surge la pregunta sobre la integridad de las normas éticas que se utilizan, incluso por parte de los recolectores de firmas. Hasta cierto punto, el candidato está directamente implicado en esto", ha señalado Bulaev.

Así, ha propuesto invitar a Nadezhdin y Malinkovich a una reunión del grupo de trabajo sobre la comprobación de documentos y firmas el próximo 5 de febrero para mostrar los resultados, si bien el opositor --el único precandidato que se opone a la guerra de Ucrania-- ha rechazado las acusaciones.

"Tú y yo estamos más vivos que cualquier otra persona viva. Si alguien ve almas muertas en mi lista de firmas, bueno, amigos, estas preguntas no van realmente dirigidas a mí. Es más bien como ir a la iglesia, a un exorcista", ha aseverado el político ruso en un mensaje de Telegram en el que ha adjuntado, además, imágenes de decenas de seguidores que se habrían aproximado a firmar.