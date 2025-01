La Comunidad de África Oriental pide un alto el fuego "incondicional" en el este de RDC

Alemania suspende sus conversaciones con Ruanda sobre la ayuda al desarrollo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) ha pedido este miércoles en una cumbre virtual extraordinaria un alto el fuego "incondicional" en el este de República Democrática del Congo (RDC), donde en los últimos días el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, llevó a cabo una ofensiva que ha hecho saltar las alarmas sobre la situación humanitaria.

"Deliberamos sobre los acontecimientos y el deterioro de la situación de seguridad en el este de RDC, que ha provocado la pérdida de vidas, una crisis humanitaria y el sufrimiento de la población, en particular de mujeres y niños", reza un comunicado final en el que la cumbre expresa sus condolencias a los seres queridos de las víctimas.

Durante la cita del organismo, marcada por la ausencia "por motivos de agenda" del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, los jefes de Estado de los países miembros han pedido que se facilite el acceso de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas, mientras que ha instado a Kinshasa a que se relacione "directamente" con todas las partes interesadas, incluidos el M23 "y otros grupos armados que tienen reclamos".

Además, han expresado su "preocupación por la expansión de la crisis que se manifiesta en ataques a las misiones diplomáticas, las Embajadas y el personal que reside en Kinshasa", razón por la que ha instado al Gobierno congoleño a "proteger las misiones diplomáticas, las vidas y los bienes".

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha aprovechado su intervención para criticar la falta de liderazgo en el proceso de búsqueda de soluciones a la situación: "¿Hay alguien entre nosotros que no vio venir esto? Yo, por mi parte, lo vi venir", ha asegurado, en declaraciones recogidas por el diario ruandés 'The New Times'.

"No entiendo cómo Tshisekedi sigue pensando que resolverá los problemas relacionados con los derechos de la gente por medios militares", ha comentado. Asimismo, ha asegurado que su homólogo congoleño estaba manipulando a otros líderes en los intentos de encontrar una solución a los desafíos de seguridad que afectan a su país.

Por su parte, el jefe de Estado de RDC ha sido recibido durante la jornada por su homólogo angoleño, Joao Lourenço, que es mediador en este conflicto, para "un análisis y evaluación conjunta de los pasos a seguir en el marco del proceso de Luanda, teniendo en cuenta la situación creada por la toma de Goma por fuerzas rebeldes", según reza un comunicado de la Presidencia de Angola publicado en su perfil de la red social Facebook.

En la víspera, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana expresó su "profunda preocupación por la ofensiva lanzada por el M23 y sus aliados, que les ha permitido capturar en los últimos días las ciudades de Minova, Sake y Goma, capital regional, causando muertos y heridos entre la población civil y las fuerzas de mantenimiento de paz, además de agravar una situación humanitaria y de seguridad ya de por sí frágil en el este de la República Democrática del Congo".

También alertó del aumento de las tensiones entre Kinshasa y Kigali, alentando a ambas partes a dar prioridad a los medios pacíficos. Asimismo, ha encomiado los esfuerzos de Lourenço a la hora de facilitar el diálogo entre ambas partes, a las que ha pedido que amplíen su cooperación y colaboración.

Así, ha condenado los "atroces" ataques del M23 y las actividades del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculado a Estado Islámico, y la milicia Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), a las que ha exigido un "cese inmediato e incondicionalmente sus ataques y se disuelvan y depongan permanentemente las armas".

Por otro lado, el Gobierno de Alemania anunció la suspensión de sus conversaciones con Ruanda sobre la ayuda al desarrollo. El portavoz del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Benedikt Schoneck, ha confirmado en un comunicado remitido a Europa Press que se han cancelado los encuentros previstos para el 11 y 12 de febrero.

"En la actual escalada, no se puede seguir como hasta ahora. Las conversaciones sobre cooperación en materia de políticas de desarrollo sólo podrán reanudarse cuando Ruanda y el M23 pongan fin a la escalada y se retiren. El BMZ está coordinando actualmente con otros donantes las consecuencias necesarias", ha explicado.

Durante la misma jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha nombrado al brasileño Ulisses de Mesquita Gomes, que tiene 35 años de experiencia en respuesta de crisis, gestión de conflictos y mantenimiento de paz, como nuevo comandante de la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO).