Concluye la reunión a puerta cerrada entre Trump y Putin en Helsinki

El cara a cara que han protagonizado este lunes en Helsinki los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Valdimir Putin, respectivamente, ha concluido tras más de dos horas de las que han salido con buenas sensaciones, según ha avanzado el mandatario norteamericano.

"Ha sido un buen comienzo", ha dicho Trump en declaraciones a los medios de comunicación, en el inicio del almuerzo de trabajo que ha seguido a la reunión a puerta cerrada entre ambos líderes, en la que solo han estado presentes ellos y sus intérpretes.

El encuentro ha comenzado en torno a las 14.00 (13.00 hora peninsular española) en el palacio presidencial de la capital de Finlandia. Han llegado por separado y han sido recibidos de forma individual por el presidente del país nórdico, Sauli Niinisto

Una vez juntos en el palacio presidencial, a donde han entrado con semblante serio, se han saludado posando para los fotógrafos. En esos primeros minutos ante la prensa, Trump ha aprovechado para felicitar a Putin por el "gran Mundial" que ha celebrado Rusia.

Trump ha destacado que por primera vez tendrían la "gran oportunidad" de hablar "con franqueza", tras unos cuantos años en los que no se han llevado "muy bien". "No llevo aquí demasiado, pero me acerco a los dos años y creo que terminaremos con una relación extraordinaria", ha confiado.

El magnate neoyorquino ha avanzado que uno de los temas a tratar son las armas nucleares, sobre el cual "el mundo" quiere que Estados Unidos y Rusia "se lleven bien". "Somos dos grandes potencias nucleares. Tenemos el 90 por ciento del arsenal nuclear y eso no es bueno. Es algo malo", ha indicado.