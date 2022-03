Condenada a dos años de prisión una periodista turca por insultar a Erdogan

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista turca Sedef Kabas ha sido condenada este viernes a dos años y cuatro meses de prisión por haber insultado al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al hacer un paralelismo entre el mandatario y un buey.

Un tribunal de la ciudad de Estambul ha hallado culpable a Kabas, que se encontraba encarcelada en la prisión de Bakirkoy desde que fue detenida el pasado mes de enero, según ha informado la asociación de abogados MLSA en un comunicado.

La periodista había denunciado en un programa de televisión el trato dado por el Gobierno turco a las voces críticas. Posteriormente, en su cuenta de Twitter, Kabas había señalado que "cuando un buey va a un palacio, no se convierte en rey sino que el palacio se convierte en un establo", una clara alusión al presidente, si bien no lo mencionó directamente.

Durante el juicio Kabas ha insistido en que no ha insultado al presidente y ha afirmado que tiene derecho a criticar al Gobierno dado que esa es también su labor como periodista. "No eran insultos, era una crítica y no puede ser considerada como tal", ha insistido.

No obstante, el abogado del presidente, Ferah Yildiz, ha defendido que la acusada ya había insultado previamente a Erdogan, por lo que "es necesario que sea castigada de la forma más contundente".