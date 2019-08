Condenado a 20 años de cárcel el hombre que envió paquetes explosivos a figuras demócratas de EEUU

Publicado 05/08/2019 23:36:37 CET

Cesar Sayoc, condenado por enviar paquetes explosivos a figuras demócratas de EEUU - REUTERS / HANDOUT .

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cesar Sayoc, acusado del envío de una docena de paquetes explosivos a figuras demócratas, entre ellas el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, ha sido sentenciado este lunes a 20 años de cárcel por un tribunal del país.

La Fiscalía había reclamado la cadena perpetua contra el hombre, que en marzo se declaró culpable de enviar 16 paquetes explosivos días antes de las 'midterm' celebradas en otoño de 2018.

"Lamento muchísimo lo que hice", ha dicho Sayoc ante el juez de distrito Jed Rakoff. "Ahora que soy un hombre sereno sé que era un hombre enfermo. Debería haber escuchado a mi madre, el amor de mi vida", ha señalado.

Por su parte, Rakoff ha destacado que "lo que importa es lo que hizo y lo que intentó en el momento que lo hizo", según ha recogido el diario estadounidense 'The Washington Post'.

Uno de los asuntos más espinosos durante el juicio ha sido si Sayoc intentó atentar contra sus objetivos y enviar bombas funcionales, o si simplemente intentó asustarlas, motivo por el que ninguno de los artefactos estaba en condiciones de estallar.

En este sentido, Rakoff ha determinado que Sayoc construyó artefactos que probablemente no herirían a nadie. "Odiaba a sus víctimas, pero no quería su muerte, o al menos no ser el responsable de la misma", ha zanjado.

El hombre, de 56 años de edad y residente de Aventura, al norte de Miami, tiene un largo historial criminal en Florida que se remonta a 1991 e incluye cargos de robo, drogas y fraude, además de ser acusado de amenazar con usar una bomba, según los registros públicos, los mismos que le revelan como votante registrado del partido Republicano, al que pertenece el presidente, Donald Trump.

Durante la operación para su detención, donde el ADN recuperado en los paquetes jugó un papel instrumental para su identificación, las autoridades se incautaron también de su vehículo, una furgoneta blanca empapelada de pósters favorables a Trump y con imágenes de Obama o la exsecretaria de Estado Hillary Clinton --también receptora de un paquete explosivo-- bajo un punto de mira.

Según los medios estadounidenses, Sayoc tenía dos cuentas en redes sociales, Twitter y Facebook, donde amenazaba a representantes del Partido Demócrata. Su cuenta de Facebook es casi exclusivamente de contenido pro-Trump, incluidas fotos y videos que Sayoc supuestamente filmó en uno de los mítines políticos del presidente. Su Twitter está lleno de teorías de conspiracion propias de la extrema derecha.

En un momento dado, Sayoc supuestamente escribió "desaparecerás" en un tweet dirigido al multimillonario George Soros, objetivo de estos grupos. Soros recibió un paquete sospechoso en su casa del condado de Westchester, el primero de al menos 12 enviados por correo a figuras públicas.

Los políticos afectados no han dudado en calificar los hechos de terrorismo interno, al tiempo que han vinculado estos envíos con el clima de crispación política motivado por 'midterm' y del que culparon en parte a Trump.