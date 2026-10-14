Condenado a más de 24 años de cárcel un hombre árabe-israelí por espiar al Ejército para una milicia palestina

Soldados israelíes en Hebrón, Cisjordania - Mosab Shawer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha condenado este miércoles a más 24 años y medio de cárcel a un hombre identificado como Shahadeh Abu al Qiaan, de nacionalidad israelí y procedente de una aldea árabe del sur del país, por alistarse en el Ejército para espiar en favor de una de las milicias palestinas que participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Tribunal de Distrito de Beersheba ha impuesto esta pena al acusado, que el pasado diciembre fue declarado culpable de robo agravado, delitos relacionados con armas de fuego, pertenencia a una organización terrorista y colaboración con el enemigo en tiempos de guerra.

Al Qiaan admitió entonces los cargos como parte de un acuerdo con la Fiscalía israelí, que considera que este hombre "decidió actuar contra el Estado", después de que su padre recibiera a mediados de 2019 una orden de demolición de su casa en Atir, una pequeña localidad árabe beduina en el Negev.

El Shin Bet detuvo a Al Qiaan en mayo de 2022, apenas ocho días después de alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con el objetivo de "recopilar información dentro del Ejército sobre soldados beduinos, bases y emplazamientos militares".

Así lo recoge el escrito de acusación difundido por 'The Times of Israel', que apunta también a que Al Qiaan se había unido un año antes a las Brigadas Muyahidines, a quienes trasladaba "información e imágenes de bases de las FDI, estaciones de tren, empresas estatales y centros comerciales".

De acuerdo a las informaciones del citado diario, el caso de Al Quiaan ha sido remitido al ministro del Interior, Yariv Levin, con vistas a estudiar revocarle la ciudadanía israelí.